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老是減肥失敗？營養師傳授「一定瘦10大秘訣」：吃慢一點真的有用

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▲▼ 營養師曝一定瘦10秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師傳授，能幫助減肥的10大秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@babebani

為了減肥，努力少吃、嘗試各種瘦身法，卻老是看不到效果？其實減肥不一定要執行特殊的飲食方法，光是改變一些日常習慣就能有效幫助減肥！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了「一定瘦的10大原則」，不想再減肥失敗的人快記好，慢慢調整，就能控制體重、減肥成功。

＃每餐控制吃七分飽

不要餐餐吃到太飽，平常控制在七分飽就好。

＃每口咬20秒再吃

每口咬20秒再吃，放慢飲食速度，避免吃下太多食物，有助於減肥。

▲▼ 營養師曝一定瘦10秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃養成良好睡眠作息

睡眠對於減肥也很重要，可以穩定體內的荷爾蒙，睡眠不足會造成肥胖，因此建議每天盡量睡滿7小時。

＃睡前2小時不吃東西

睡前吃東西除了會影響睡眠外，夜間「攝食產熱效應」也會比較低，容易造成熱量過高。

▲▼ 營養師曝一定瘦10秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃每周甜食小於2次

減少甜食，可以大幅減少熱量和精製糖的攝取。

＃澱粉食物最後吃

調整飲食順序，將澱粉類食物放在每餐最後吃，可以減少血糖波動。

▲▼ 營養師曝一定瘦10秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃每天吃300g蔬菜

吃足量蔬菜可以幫助腸道健康，也可以增加飽足感，建議每天至少吃一碗半，碗可以選擇直徑12cm高度6cm的碗。

＃盡量避免油炸物

油炸物熱量高，也可能對身體造成「促發炎」的問題，最好盡量減少。

▲▼ 營養師曝一定瘦10秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃飲料改喝豆漿或牛奶

像上述提到的，要減少甜食的攝取，而飲料若是有糖就盡量避免，如果想喝就要改無糖，或是改喝牛奶及豆漿，還能增加整體蛋白質攝取。

＃增加運動量

培養運動習慣，建議每週至少運動3次，每次30分鐘以上，增加熱量消耗，幫助體重控制。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重, 秘訣, 原則, 習慣, 方法, 營養師

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