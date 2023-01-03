fb ig video ETtoday search mobile

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

>

記者李薇／台北報導　圖／for_everyoung10 IG

女子團體組合IVE成員張員瑛以高䠷身材跟甜美五官，成為矚目焦點，甚至被網友稱為是「天生吃這行飯」的耀眼新星，年僅18歲的她最近也成為精品寵兒，出席各大表演活動都穿上時髦單品，盤點她的招牌穿搭細節，可以發現「長襪」是她必備的單品，不管怎麼穿都好青春。

＃球鞋Ｘ白色長襪

▲張員瑛,IVE,韓星,穿搭。（圖／for_everyoung10 IG）

張員瑛私底下很常出現的穿搭風格，就是利用各種不同款式跟顏色的球鞋，搭配上一雙白色長襪，大約到膝蓋以下的長度，可以拉高緊穿、也能展現出鬆垮皺褶，營造Y2K的最新潮流，而且一定要穿上極短的學院風百褶裙，甜美系學生氛圍拉滿，簡直活潑又年輕。

＃瑪莉珍鞋Ｘ長襪

▲張員瑛,IVE,韓星,穿搭。（圖／for_everyoung10 IG）

今年擁有復古風的瑪莉珍鞋又再度流行回來，不管是平底還是高跟的款式，腳背上面的扣帶是相當經典的元素，但現在想要穿出新的時尚潮流，搭配跳色或是同色系襪子是主流，尤其是天氣冷的時候，搭配有一點厚度的針織襪製造出寬鬆感，保暖又時髦。

＃毛毛鞋Ｘ長襪

▲張員瑛,IVE,韓星,穿搭。（圖／for_everyoung10 IG）

隨著天氣越來越冷，毛茸茸的單品受到很多人喜愛，其中，雪靴類型的單品最受到歡迎，這次張員瑛與團員一同出國的畫面，只見她穿上高筒的靴，運用較長貼腿襪搭配出層次感，即使雪靴看起來厚重，也不會讓人視覺有拖沓感；之前也曾以粉紅色漸層針織襪套搭配毛毛勃肯鞋，可愛又暖和。

關鍵字：

張員瑛, IVE, 韓星, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

寒冬也不怕！楊冪全身只靠蕾絲包覆、金妍兒裸色禮服別有深意

寒冬也不怕！楊冪全身只靠蕾絲包覆、金妍兒裸色禮服別有深意

無縫接軌的三大星座！TOP 1前任剛走、馬上宣布新戀情，戀愛速度讓人驚訝

無縫接軌的三大星座！TOP 1前任剛走、馬上宣布新戀情，戀愛速度讓人驚訝

心動警報！PAUL ＆ JOE貓咪唇膏秒殺荷包、植村秀亞洲特調色超顯白

心動警報！PAUL ＆ JOE貓咪唇膏秒殺荷包、植村秀亞洲特調色超顯白

宋慧喬學院裙裝藏法國皇家珠寶、「最美妃子」張嘉倪靈蛇上身更華貴 「夢幻製造機」YSL出絲緞淡粉紅氣墊　限量包裝1月就要被秒殺！ 選一頂毛帽竟可知你神經大條指數？超準心測快拿來考驗朋友 41歲阿嬌瘦回巔峰關鍵在這！隨身帶4支護唇膏好險包夠大 養成極簡生活的5個好習慣！電子產品也該定時清理，省錢又省力 CP值爆高的「神級美妝」！日本15年銷量冠軍化妝水、熱賣40座101的睫毛膏 趙露思跨年「2套黑色禮服」美成天仙！　放送筆直長腿唱跳電暈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面