學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG

女子團體組合IVE成員張員瑛以高䠷身材跟甜美五官，成為矚目焦點，甚至被網友稱為是「天生吃這行飯」的耀眼新星，年僅18歲的她最近也成為精品寵兒，出席各大表演活動都穿上時髦單品，盤點她的招牌穿搭細節，可以發現「長襪」是她必備的單品，不管怎麼穿都好青春。

＃球鞋Ｘ白色長襪

張員瑛私底下很常出現的穿搭風格，就是利用各種不同款式跟顏色的球鞋，搭配上一雙白色長襪，大約到膝蓋以下的長度，可以拉高緊穿、也能展現出鬆垮皺褶，營造Y2K的最新潮流，而且一定要穿上極短的學院風百褶裙，甜美系學生氛圍拉滿，簡直活潑又年輕。

＃瑪莉珍鞋Ｘ長襪

今年擁有復古風的瑪莉珍鞋又再度流行回來，不管是平底還是高跟的款式，腳背上面的扣帶是相當經典的元素，但現在想要穿出新的時尚潮流，搭配跳色或是同色系襪子是主流，尤其是天氣冷的時候，搭配有一點厚度的針織襪製造出寬鬆感，保暖又時髦。

＃毛毛鞋Ｘ長襪

隨著天氣越來越冷，毛茸茸的單品受到很多人喜愛，其中，雪靴類型的單品最受到歡迎，這次張員瑛與團員一同出國的畫面，只見她穿上高筒的靴，運用較長貼腿襪搭配出層次感，即使雪靴看起來厚重，也不會讓人視覺有拖沓感；之前也曾以粉紅色漸層針織襪套搭配毛毛勃肯鞋，可愛又暖和。