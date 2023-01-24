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說・流行／Jennie也愛的性感鏤空衣！跟上LaQuan Smith正統「辣妹風」

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▲ LaQuan Smith 。（圖／CFP）

▲Jennie（左）曾演繹 LaQuan Smith經典鏤空服飾 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／專題報導

每位設計師對於詮釋女性風格的方式都不同，紐約設計師 LaQuan Smith同名品牌在近年來爆紅，不光受到Beyoncé、Rihanna等天后喜愛，南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie也曾經穿著品牌鏤空背心登台表演，證明 LaQuan Smith的設計就是鎂光燈焦點 。

LaQuan Smith成長於紐約市皇后區(Queens)，從小在祖母旁長大，耳濡目染下學會了縫紉以及製版技術，悄悄種下他日後創立品牌的種子。2013年是LaQuan Smith同名品牌首次亮相，當時21歲的他從培養少量私人訂單客戶開始，為品牌服飾注入瀟灑不羈的態度，意外在全球引起關注，LaQuan Smith卻說：「我甚至沒想過要成為一名設計師，我只是對女性和剪裁考究的服裝著迷。」

LaQuan Smith施展了各種讓女性展露性感本色的剪裁，茱莉亞福克斯（Julia Fox）為他走上伸展台，演繹了鏤空元素連身裙，緊緊包裹曼妙曲線，搭配上秀上閃片元素單品，宛如時光倒流回到復古舞會派對，以他自身方式定義「新性感」。最新2023春夏系列中，更可看出LaQuan Smith引領潮流趨勢的特質，金屬感短版上衣好似定格在身上，如盔甲表現出性感中的堅硬，就算走下舞台依然時髦。

▲ LaQuan Smith 。（圖／CFP）

▲ LaQuan Smith 。（圖／CFP）

▲ LaQuan Smith擅長的性感挖空。（圖／CFP）

關鍵字：

說流行, LaQuan Smith, 紐約, 設計

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