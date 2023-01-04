麥莉希拉跨年舞台超浮誇！連換多套「古董禮服」性感美胸、腿根全露

實習記者蔡孟廷／綜合報導

每年年末天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕舞台結束之後，大家最期待的就是麥莉希拉（Miley Cyrus）的跨年舞台，都會邀請許多不同時代的搖滾巨星一同上台高歌，今年更宣布將在1／13帶著新單曲回歸。

除了精彩表演外，她在舞台上展現的高「衣」Q也不容小覷，在這次的跨年舞台當中麥莉連換多套復古禮服，包含3套Versace、1套YSL、1套Bob Mackie…等等，她全部完美駕馭，讓大家看見她不僅唱作俱佳，還擁有媲美超模的身材。

Versace

第一套這組造型來自1993年春夏，是由兩套拼接而成，上半身的薄紗上衣在袖口處利用點點印花，堆砌出宮廷風縮口，單穿Bra則讓麥莉的好身材一覽無遺，下半身拼接短裙則是最具有Versace特色的巴洛克圖騰花紋，展現出浮誇與自信。

第二套洋裝則是來自2005年春夏秀場的開場造型，由淡粉色所構成的低胸緊身洋裝，讓麥莉在表演時能夠盡情舞動、展露性感，而掛脖的設計則將視覺重心移至胸口，肚臍上的抓皺則是點睛之筆，簡單的布料同樣能展現華麗。

由抓皺和紐結組合出的漸層色洋裝，這件來自2006年春夏，貼身的剪裁更能凸顯她的身體線條，柔軟垂墜的材質為表演增加更多華麗的視覺效果，浮誇的大披風帶著滿滿的夏日風情，側邊開衩到大腿根部增加更多性感、浪漫的元素。

YSL

YSL的古董禮服自帶的優雅與華美，穿在麥莉身上顯得相得益彰，整件衣身由黑色網紗構成，在上面有許多亮片所組成的花朵，右肩上更有浮誇、華麗的桃紅色鴕鳥毛做點綴，緊身迷你裙的造型更是符合麥莉大膽、前衛的行事作風。

Bob Mackie

Bob Mackie 2002年秋冬系列的流蘇亮片洋裝，在麥莉身上居然完全看不出時代感，復古而誇張的亮片讓人想起上個世紀剪著鮑伯頭的「飛來波女郎」，華麗的流蘇與她一頭金髮相互呼應，彷彿回到美國的黃金年代。