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韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

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記者李薇／台北報導

藝人們的穿搭造型總是走在流行最尖端，甚至是引領潮流的關鍵，不僅是身上單品成為追隨焦點，使用的彩妝保養也讓女孩關注，最近，韓韶禧、Jennie、JISOO都示範了不同的妝容風格，每一款都好看到不行，不只是裸妝當道，每張照片似乎更有著頰彩回歸的預兆。

＃韓韶禧ＸCharlotte Tilbury

因《夫婦的世界》爆紅的韓韶禧後續接連演出多部作品，都大受好評，最近她參與時尚畫報拍攝，攜手英國彩妝品牌Charlotte Tilbury演繹出多款時髦妝容，其中一組作品，把頰彩大面積的往上移，從眼際到太陽穴整個C字範圍描繪，甚至還帶到下眼後的位置，把之前風靡日系的「眼下腮紅」更往上拉，前衛又展現出女性的嬌羞感。

＃JISOOＸDIOR

JISOO甜美的臉蛋透過DIOR全新妝容，展現出更為仙氣的夢幻風格，運用充滿光澤感的底妝跟粉紅色眼影、頰彩，製造出小女孩的純真，特別在眼線部分使用棕色調眼影柔和眼神，連眉毛都刻意把眉頭留白，只加強眉中跟眉尾的部分，自然毛流完全取自於JISOO本身，保留原生美貌同時又稍微增色，是近年彩妝很重要的關鍵。

＃JennieＸHera

「人間香奈兒」Jennie這次攜手南韓美妝品牌Hera展演出全新的「冰雪妝」，雖然賣的是唇膏，但從形象廣告中可以發現，這次特別強化了頰彩的表現，是運用紅色透明感唇膏先於雙頰打底，再疊上珊瑚粉跟冷粉色頰彩，創造出宛如在冰雪中、臉頰因風吹泛紅的質感，跟Jennie本身的高冷氣質不謀而合。

關鍵字：

韓韶禧, Jennie, JISOO, Charlotte Tilbury, Dior, Hera, 彩妝, 頰彩

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