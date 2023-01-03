fb ig video ETtoday search mobile

冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念

>

記者李薇／綜合報導

天冷的季節裡，很多人害怕衣物洗不淨、曬不乾，會隱約散發濕冷的「氣味」，尤其是殘留在衣物上的霉味，通常難以清除，缺少了太陽光的照射，連棉被都變得不香了，躺下時的保暖蓬鬆感消失，面對居家清洗衣物的多種困擾，以下洗淨小技巧，幫你換上香氣芬芳的衣物。

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

1.小量清潔才對

清洗衣物是每周必備的家事之一，冬天裡衣物款式眾多，髒衣服又厚又重，容易堆積成塔引起「發霉臭味」，很多人會把衣物一次性放入洗衣機，認為省時、省電、省水，殊不知大量衣物一起清洗，殘留的污漬髒汙根本洗不乾淨，還會越洗越髒，正確的使用觀念，是每次洗衣的量最多只占洗衣機70%的面積，才不會清洗不易。

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

2.浸泡15分鐘就好

有些人喜歡洗衣前先浸泡衣物，覺得泡越久越乾淨，但衣料材質、款式都不同，浸泡時間過長，洗滌劑中的化學成分容易發出臭味，而且過高的清潔效果還會使衣物褪色、老化，脫水後產生毛躁感，甚至傷到衣料材質，建議浸泡時最佳以15分鐘內即可，盡量別超過半小時。

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

3.量洗衣劑量很重要

洗衣時很多人習慣憑感覺加入洗衣劑，以為放越多洗滌效果越強，其實過度清潔反而造成衣服染上更多化學物質，縮短衣物的使用壽命。建議依據洗衣溶劑或洗衣粉包裝上的使用說明去添加量度，搭配家中的洗衣機做使用。

【推薦單品】

＃Five Oceans 松木精緻衣物洗衣精，500ml、售價790元

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

來自瑞典的居家洗衣品牌Five Oceans，特別針對冬季常見的針織衫、羊毛衣、喀什米爾毛衣、絲綢襯衫等材質，推出松木精緻衣物洗衣精，裡面是從天然燕麥中萃取出專利成份，洗衣的同時又不會傷害衣料，讓衣物自然柔軟。

＃kerzon 泡泡寶貝香氛洗衣精，1000ml、售價900元

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

運用遵循普羅旺斯古法製造植物皂基為洗衣精基底成分，捨棄化學界面活性劑，不僅可以更好地帶走髒污，也不會留下化學物質，快速就可以沖洗乾淨，加上內含橄欖油與椰子油，同時能讓纖維自然蓬鬆，無刺激敏感成分最適合寶寶。

＃Bondi Wash 芳枸葉&檀香羊毛和喀什米爾洗衣精，500ml、售價680元

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

冬季最多毛料衣物，嬌弱的材質一洗就怕洗壞，不洗又覺得好髒，這時你需要更專業的清潔用品，Bondi Wash就專為羊毛、喀什米爾、美麗諾羊毛材質推出洗衣精，溫柔的清潔髒污，同時留下芳枸葉與檀香精油的氣息，不僅療癒好聞，還可以避免衣物害蟲。

關鍵字：

Five Oceans, kerzon, Bondi Wash, 洗衣精, 洗衣, 清潔, 居家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要

眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚 趙露思跨年「2套黑色禮服」美成天仙！　放送筆直長腿唱跳電暈 Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意 7款「入門級精品包」推薦！DIOR、Chloé太勸敗　預算2萬起即可收 星巴克1／3「限定一天」買一送一　3大連鎖咖啡2023年開工優惠一次看 「DC滑板鞋創辦人」離世享年55歲　 超火7芒星風靡90年代 不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面