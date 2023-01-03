fb ig video ETtoday search mobile

誠品認了！信義店今年底熄燈 「房東確認收回建物」

>

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義誠品今年底確定熄燈。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

誠品去年股東會時，董事長吳旻潔透過大眾場合公開向房東統一喊話，表示對方對於續租談判持續迴避，而統一近期也大動作，代統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產，宣告續租無望，而誠品今也首度對外承認，信義誠品確定今年底收攤。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

誠品表示，感謝各界對於誠品信義店的關心，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止。誠品信義店擁有4,500家中外文出版社作品，開業至今已迎接顧客近2億人次，2023年亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，皆將在下半年開幕，全台社區創新店型也將積極發展，感謝顧客長久以來支持信義店。

據悉誠品24小時書店接棒由松菸與南京店呼聲最高，因SOGO已對外宣布取得大巨蛋商場經營權，該區域後勢可期，很可能由松菸店接手24小時書店任務，對此誠品並未證實。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義誠品才剛接手24小時書店任務約3年，即將在今年底收攤。（圖／記者湯興漢攝）

誠品完整聲明如下：
誠品表示，感謝各界對於誠品信義店的關心，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止。

看似一段旅程的結束，卻也是迎向未來的全新開始！誠品信義店集合全世界的美好，展現4,500家中外文出版社的精彩，開業至今迎接來自全世界的讀者顧客近2億人次，許多人在此度過珍貴的時光，凝結成為生命中永恆美好的時刻。誠品團隊承諾，會持續以快樂和正向的態度開創未來，對提升人文氣質積極貢獻，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅！

2023年，將是豐沛美好的一年！誠品規劃創作的亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，皆將在下半年與大家見面；亦將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路，提供全天24小時生活與閱讀的美好。

誠品團隊在此感謝社會各界及廣大讀者顧客，長久以來給予誠品信義店的關愛與鼓勵。期待與您迎向陽光，懷抱夢與想像，以喜悅的心情攜手共創。謝謝！

關鍵字：

誠品, 信義, 收攤, 吳旻潔誠品, 統一, 續租, 信義誠品, 誠品信義

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

趙露思跨年「2套黑色禮服」美成天仙！　放送筆直長腿唱跳電暈

趙露思跨年「2套黑色禮服」美成天仙！　放送筆直長腿唱跳電暈

Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意

Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意

7款「入門級精品包」推薦！DIOR、Chloé太勸敗　預算2萬起即可收

7款「入門級精品包」推薦！DIOR、Chloé太勸敗　預算2萬起即可收

星巴克1／3「限定一天」買一送一　3大連鎖咖啡2023年開工優惠一次看 「DC滑板鞋創辦人」離世享年55歲　 超火7芒星風靡90年代 不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用 賽琳娜與「新閨蜜」穿同款裙秀好感情　與貝克漢大兒子同遊過新年 說・流行／誰說羽絨衣又腫又醜？Canada Goose、MONCLER羽絨衣美又潮 祥雲龍吟前主廚稗田良平　與初魚合作開新餐廳 誠品認了！信義店今年底熄燈 「房東確認收回建物」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面