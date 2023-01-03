誠品認了！信義店今年底熄燈 「房東確認收回建物」

▲信義誠品今年底確定熄燈。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

誠品去年股東會時，董事長吳旻潔透過大眾場合公開向房東統一喊話，表示對方對於續租談判持續迴避，而統一近期也大動作，代統上開發建設公告，取得誠品信義店不動產使用權資產，宣告續租無望，而誠品今也首度對外承認，信義誠品確定今年底收攤。

誠品表示，感謝各界對於誠品信義店的關心，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止。誠品信義店擁有4,500家中外文出版社作品，開業至今已迎接顧客近2億人次，2023年亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，皆將在下半年開幕，全台社區創新店型也將積極發展，感謝顧客長久以來支持信義店。

據悉誠品24小時書店接棒由松菸與南京店呼聲最高，因SOGO已對外宣布取得大巨蛋商場經營權，該區域後勢可期，很可能由松菸店接手24小時書店任務，對此誠品並未證實。

▲信義誠品才剛接手24小時書店任務約3年，即將在今年底收攤。（圖／記者湯興漢攝）

誠品完整聲明如下：

誠品表示，感謝各界對於誠品信義店的關心，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止。

看似一段旅程的結束，卻也是迎向未來的全新開始！誠品信義店集合全世界的美好，展現4,500家中外文出版社的精彩，開業至今迎接來自全世界的讀者顧客近2億人次，許多人在此度過珍貴的時光，凝結成為生命中永恆美好的時刻。誠品團隊承諾，會持續以快樂和正向的態度開創未來，對提升人文氣質積極貢獻，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅！

2023年，將是豐沛美好的一年！誠品規劃創作的亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，皆將在下半年與大家見面；亦將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路，提供全天24小時生活與閱讀的美好。

誠品團隊在此感謝社會各界及廣大讀者顧客，長久以來給予誠品信義店的關愛與鼓勵。期待與您迎向陽光，懷抱夢與想像，以喜悅的心情攜手共創。謝謝！