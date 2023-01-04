2023新年限定美妝盤點！NARS小白餅禮盒、植村秀霧唇釉#焦糖橘棕超美必搶

▲2023新年限定美妝正陸續釋出，又是個品牌鐵粉收藏的好時機。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重農曆新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出獨特設計的新春限定包裝、限量商品或禮盒，隨著2023即將到來，已有品牌搶先釋出兔年限定美妝，有的為經典人氣商品換上大紅新衣，氣派又華麗，甚至加入可愛的兔子圖騰設計，實用又有高顏值，讓人一看就想收藏，快來看看有沒有你的愛。

shu uemura植村秀



每年都會推出新年限定彩妝的植村秀，今年以細緻金閃的質地和限定包裝，推出新年限定「花火限量版」彩妝，包含2款經典唇彩、眼影、武士刀眉筆、55刷等人氣熱賣商品，讓你輕鬆拿捏小紅書爆紅的精緻千金妝容。

▲植村秀將人氣商品換上新年限定包裝，推出「花火限量版」系列。

「花火限量版」系列唇彩運用細閃質地和大膽飽和的色調，打造精緻高級感，針對亞洲膚色特調，以絕妙比例混合棕色、紅色、金色等三種主要色彩因子，推出全新四款各具不同光感、亮度的唇彩。像是無色限鏡光唇膏，推出帶有高級淡金系閃質地的復古碎鑽紅#DC AL RD152，超顯白襯膚；還有不挑膚色的霸氣紅#AL RD175，一擦就有開運氣場。

▲植村秀 無色限鏡光唇膏 花火限量版，NT$1,100。

擁有全新質地的無色限持色霧唇釉也推出2款限定色，包含可甜可帥氣的焦糖暖橘棕#AP BR793，一擦就有時髦高級感；還有超有質感的烤栗燈芯絨#DC AP RD190，注入細閃質地的濃郁土棕色，顯白又有氣質。

▲植村秀 無色限持色霧唇釉 花火限量版，NT$1,150。

創藝無限眼影這次也推出全新限量「花火限定色」，運用寶石燦光質地將暖粉橘注入金色細緻色澤，不同角度折射出如花火般閃耀的粉橘、燦金，還有限定款雙色蕊盒，可搭配人氣爆表的熱賣色金屬奶茶棕#ME 270，輕鬆打造精緻千金妝。

▲植村秀 創藝無限眼影 CS花火限量版，NT$600、雙色蕊盒，NT$320。

而每年固定推出的明星商品新年限定版，這次也沒有缺席，大名鼎鼎的#55刷、武士刀眉筆和全能奇蹟金萃潔顏油都換上搶眼的「金燦花火」限定包裝。

運用18萬9000根細緻刷毛打造的#55零刷痕粉底刷，是連化妝新手都能輕鬆上妝的人氣神刷；而許多彩妝師化妝箱裡必備的武士刀眉筆，則是將人氣色號#灰棕推出限定版。

▲植村秀 #55零刷痕粉底刷，NT$1,900；武士刀眉筆，#灰棕，NT$900；全能奇蹟金萃潔顏油，450ml，NT$3,650。

L’Occitane歐舒丹



有「國民護手霜」之稱的乳油木護手霜和乳油木保濕身體霜，是許多人心中超經典的神級身體保養好物，而迎接兔年前夕，歐舒丹將西非珍貴乳油木果油和獨家抗老修護蠟菊成分等兩大王者成分結合，打造「乳油木蠟菊系列」，比照臉部抗老等級研發，推出2款身體抗老限定新品，將於2023年1月1日上市。

▲歐舒丹 乳油木蠟菊賦活身體霜，200ml，NT$2,650。

首度推出的新春限定新品「乳油木蠟菊賦活身體霜」，比照臉部抗老等級研發，注入科西嘉島珍稀抗老成份不凋花蠟菊與來自西非的天然滋養乳木果油，一瓶改善3大身體老化跡象：鬆弛、暗沉與紋路，滋養全身，讓肌膚平滑，線條更緊實，重拾柔嫩緊緻且光滑飽滿的好肌膚。

▲歐舒丹 乳油木蠟菊賦活護手霜，75ml，NT$1,300。

去年新春限量上市的「乳油木蠟菊賦活護手霜」大受台灣消費者喜愛，今年不僅好評回歸，更正式納為常態商品。專為抗老而生的乳油木蠟菊賦活護手霜，有著精華乳霜質地，一抹融於手部肌膚化為不黏膩的保護膜，提升肌膚彈性、均勻膚色及保濕滋養，強化肌膚防禦屏障。搭配閃耀金色霧光的設計包裝，象徵手護好運，為你招來好手氣！

▲活動期間內，會員還可免費兌換春聯及紅包組。



此外，歐舒丹也特別推出只送不賣的會員專屬禮「兔年喜氣春聯及紅包組」，歐舒丹會員於2023/1/1～1/22活動期間至全台店櫃，即可免費兌換「兔年喜氣春聯及紅包組」；當日單筆消費正貨滿NT$6,000，還可立即成為摯愛會員。

資生堂 怡麗絲爾



被稱為「日本NO.1膠原蛋白保養專家」的怡麗絲爾，自2020年起推出新年限定包裝，每次都讓鐵粉超期待。為迎接2023兔年，以兔子意象搭配紅、白、金色與「蜀江紋様」、「卍字紋様」的吉祥圖騰，為人氣熱賣商品彈潤保濕水T2及彈潤保濕乳T2換上兔年限定包裝，且保濕水和保濕乳都以300ml加大版容量打包成組合，讓你輕鬆養出澎亮的好命美肌，將於2023年1月開賣。

▲資生堂 怡麗絲爾 彈潤保濕水乳新年限定組，NT$3,000。

此外，新年限定組開賣期間更推出只送不賣的「萌兔開運御守」及「躍兔逢春紅包袋」，凡於全台資生堂東京櫃百貨櫃點，不限金額消費怡麗絲爾任一產品，就能免費獲得這兩款超可愛又喜氣的小禮物。

▲超可愛的「萌兔開運御守」及「躍兔逢春紅包袋」只送不賣。



NARS



NARS以奢華金緞帶纏繞火辣紅色外殼，將經典必收產品換上新年限定包裝，推出「流金緞紅系列」。像是2022 年持續摘下蜜粉餅冠軍寶座的「小白餅」裸光蜜粉餅，搭配天鵝絨粉撲推出奢華又喜氣的限量版禮盒，價值NT$1,900，以83折就能獲得。

▲NARS 裸光蜜粉餅禮盒 流金緞紅限量版，NT$1,580。

還有由專業後台彩妝師欽點必收的「流金緞紅專業刷具組」，精選4款大師級訂製眼頰刷具，包含圓形腮紅刷、火苗蜜粉刷、小型眼影刷、暈染眼影刷，柔軟親膚的細緻刷毛搭配「流金緞紅系列」的火紅喜氣，讓你被奢華感包圍，更重要的是總價值NT$5,100，只要52折優惠價就能帶回家。

▲NARS 專業刷具組 流金緞紅限量版，NT$2,650。

此外，NARS更限量推出「2023新春特惠組」，像是包含新年限定版「小白餅」的「水凝光鐵粉底妝組」，內含有瞬效水凝光氣墊粉餅＋裸光蜜粉餅禮盒 流金緞紅限量版＋迷你絲絨迷霧唇筆#DOLCE VITA 1.8g＋迷你裸光妝前乳2ml，價值NT$4,660，相當於71折優惠。

▲NARS 水凝光鐵粉底妝組，NT$3,330。

「完美底妝造光組」則含有裸光肌萃粉底精華30ml＋裸光蜜粉11g＋迷你絲絨迷霧唇筆#DOLCE VITA 1.8g＋迷你裸光妝前乳2ml，價值NT$4,380，相當於75折優惠。

▲NARS 完美底妝造光組，NT$3,300。

Bobbi Brown芭比波朗

為迎接20223新年，Bobbi Brown以花中之王「牡丹花」為靈感，結合象徵東方喜氣的紅金元素，推出貴氣爆棚的新年限定開運彩妝「繁花燦紅限量系列」，將茉莉淨妝油、維他命妝前神霜、人氣蟲草持妝乳 等明星熱賣商品換上喜氣又吸睛的新春限定新裝，且超熱賣的鑽石眼影#Moonstone也推出全新4色盤、緞光唇膏6色新裝，讓你輕鬆打造高級精緻感妝容。

▲Bobbi Brown 鑽石四色眼影盤-繁花燦紅版，NT$2,400。



擁有細膩粉質與如鑽石般的閃耀光澤的「極致鑽石眼影」，每次推出新色都會被秒殺，這次新年限定系列，將擁有超高人氣的月光石#Moonstone集結其他香檳粉金3色：斷貨色回歸金棕#Sun Flare、金屬玫瑰#Metal Rose、黃水晶#Citrine，以四色眼影盤一起登場，勢必又將掀起一波搶購潮。

▲Bobbi Brown 金緻緞光唇膏-繁花燦紅版，NT$1,400。



擁有滑順質地與絕美柔霧光澤，能整日長效保濕又持色的「金緻緞光唇膏」，一推出就成為話題新寵兒，這次挑選出6款不同色調的紅色系換上新年限定款幸運紅裝。包括落日橘紅調主打新色#Spiced Maple氣質楓紅、主打色#New Youk Sunset楓葉紅棕、全新色#Tomato Red番茄橘紅，和寶石紅棕色調的#Ruby赤茶紅棕、#Parisian Red氣勢紅棕、#Metro Red棗紅紅棕，讓你能隨心變換各種層次高級紅唇。

▲Bobbi Brown 維他命完美乳霜-繁花燦紅版，50ml，NT$2,500；沁透茉莉淨妝油-繁花燦紅版，200ml，NT$1,950。



擁有「全球每15秒賣出1瓶」銷售佳績的維他命完美乳霜，是許多美妝部落客和專業彩妝師都推薦過、適合各種膚質與氣候的妝前保養神霜，這次也換上紅色瓶身，推出新年限定版。

從推出以來長年熱賣的沁透茉莉淨妝油，今年的新年限定版也再度登場，清透的紅色瓶身上，浮印著奢華牡丹花，每年都收藏的鐵粉別錯過。

▲Bobbi Brown 羽柔蜜粉餅-繁花燦紅版，10g，NT$1,650；冬蟲夏草精華亮膚持妝乳-繁花燦紅版，40ml，NT$1,950。



不分男女、膚質都愛用，有「磨皮拋光神器」美譽的羽柔蜜粉餅，和默默登上鐵粉囤貨排行榜的冬蟲夏草精華亮膚持妝乳，也都換上貴氣紅色新裝，讓你擁有完美底妝和立體光澤。



RéVive

頂級保養品牌RéVive在2023年特別以「福兔」為概念，將熱賣明星商品「眼紋小熨斗」賦活晚安眼膜換上兔年新春限定包裝，推出「花開富貴迎福兔版」。將喜氣的紅色結合開運耀眼的金色，更點綴上象徵貴氣、圓滿的百花之王－牡丹與金燦梅花，讓你新春放假熬夜玩樂、追劇後，隔天也不怕憔悴熊貓眼。

▲RéVive 賦活晚安眼膜-花開富貴迎福兔版，50ml，NT$2,600。

RéVive更推出2023限量紅包袋免費送，即日起～2023/1/31至全台任一RéVive專櫃，不限金額消費即可獲得「花開富貴迎福紅包袋2入」。另外，購買「賦活晚安眼膜-花開富貴迎福兔版」搭配任意眼部產品，即可享2件8折優惠。

阿原



台灣品牌阿原每年都會為農曆年節推出獨特設計的年度禮盒，今年特別與台灣在地45年傳統木雕工藝職人鄭永斌師傅跨界合作，因應2023年是「癸卯兔年」，由鄭師傅手工浮雕雕出雙兔皂模、創辦人江榮原親手提字，加上肥皂師手工作皂，推出「虔兔似錦年度限量禮盒」。

禮盒內含艾葉祈福好兔皂（艾草皂）105g＋蕉葉招運好兔皂（月桃皂）105g＋艾草洗手水（乾洗手）95ml，並包含一份2個質感極佳的虔兔似錦紅包袋。禮盒外上有著將「卯」字化為「兔」型的金色筆觸設計，更裹著「虔兔似錦春聯小卡」，可以取下掛飾在窗前或桌邊。

▲阿原 虔兔似錦年度限量禮盒，NT$1,280。

MCM



從推出以來就備受矚目的MCM背包香水，將於2023年1月限量推出亞洲區新年限定款香水，延續MCM標誌性的Stark後背包造型，搭配煥然一新的開運紅色Visetos印花，打造Gen Z世代的時尚紅潮。

香氣上則延續原始經典的香調設定，打造為男女皆宜、中性氣質的「花果木質香調」。前調以純淨的覆盆子香氣喚醒感官之旅，中調接續手工摘採的茉莉花氣息，寧靜而優雅，隨著時間推移，後調則緩緩進入到深沉、和諧的木質氣味，溫暖的香草與檀香，混搭馥郁的龍涎香醚，完美詮釋出佳節歡樂的慶典氛圍。

▲MCM 經典背包淡香精-慶典版，50ml，NT$2,600。

L'ERBOLARIO蕾莉歐



義大利頂級香氛保養品牌L'ERBOLARIO蕾莉歐為歡慶即將到的農曆新年，特別準備了多款精緻禮盒，其中最有過年喜氣的就是散發著馥郁玫瑰氣息的「緋紅玫瑰香氛禮盒」，內含緋紅玫瑰沐浴膠250ml＋緋紅玫瑰護手霜75ml＋緋紅玫瑰植物皂100g，總價值NT$2,100，以66折優惠價就能入手。

▲蕾莉歐 緋紅玫瑰香氛禮盒，NT$1,380。

此外，還有多款CP值超高的特價精選禮盒，且即日起至2023/1/31前凡是購買「新年禮盒」皆享有近6折優惠。像是充滿異國情調、優雅地在陽光下燦爛綻放的「大理花開富貴禮盒」，內含沐浴膠250ml＋潤膚霜300ml＋植物皂100g＋枕頭香水125ml，原價NT$4,620。

▲蕾莉歐 大理花開富貴禮盒，NT$3,080。



THREE



日本質感品牌THREE繼去年首度推出新年限定禮盒後，2023年將再度推出春節限定禮盒，同樣以長年熱賣的明星商品「平衡潔膚油」為主角，且還是2023年3月才會上市的全新升級版「平衡潔膚油N」，搭配榮獲日本美妝賞-卸妝評比三冠王的「平衡潔膚蜜」，讓粉絲能搶先體驗到全新版潔膚油。「平衡潔膚組-兔年限定」內含平衡潔膚蜜100g＋平衡潔膚油N 28ml*2。

▲THREE 平衡潔膚組-兔年限定，NT$1,850。



Jurlique茱莉蔻



為迎接兔年新春，茱莉蔻秉持著始於自然解鎖純淨美肌的理念，與英國現代藝術家Tiffany Lynch合作推出「2023玫瑰按摩油奢華限定版」。以喜氣的紅色瓶身交織Tiffany Lynch筆下象徵純粹、自然的活機植萃，搭配橘紅色、粉色色調和花卉細節，完美呈現出新年喜氣的佳節氛圍，且原價NT$4,500的限定按摩油，以不到3千元的優惠價就能獲得，不收一瓶太可惜！

▲Jurlique 2023玫瑰按摩油奢華限定版，200ml，NT$2,900。

Oribe



為慶祝 2023 農曆新年和兔年的到來，專業美髮品牌Oribe盤點品牌經典熱銷系列商品，並攜手全球知名插畫家Spiros Halaris，推出兩款新年限定版禮盒。Spiros Halaris以優雅和美麗並存的兔子為主題，配上精緻刻劃的金色葉子和藤蔓，來點綴寓意吉祥的紅色包裝，打造出奢華精緻的限定禮盒包裝。

「經典髮油洗繚禮盒」內含典藏特調香波洗髮露（250ml）＋典藏特調瞬護髮膜（200 ml）＋不可一世髮油 旅行版（50ml）。

▲Oribe 經典髮油洗繚禮盒，NT$3,580。

「不可一世洗護旅行禮盒」則含有方便攜帶的不可一世香波洗髮露 旅行裝（75ml）＋不可一世瞬護髮膜 旅行版（50ml）。

▲Oribe 不可一世洗護旅行禮盒，NT$800。