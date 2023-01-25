盤點5萬內買得到的經典珠寶　卡地亞三環戒必敗

▲卡地亞由白K金、玫瑰金與黃K金構成的Trinity三環戒是珠寶界經典中的經典。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

民生物價持續飆漲，精品也隨著原物料與工資調整齊漲，但預算設定在5萬元以內，仍有機會在卡地亞（Cartier）、CHAUMET、寶格麗（BVLGARI）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、Tiffany & Co.購得未鑲鑽石或寶石的經典款戒指，當中包括卡地亞近百年歷史的中型款三環戒。

▲卡地亞Trinity經典型款三環戒，45,700元。



卡地亞三環戒

路易卡地亞（Louis Cartier）於1924年催生Trinity三環戒，是珠寶界經典中的經典，分別由黃K金、玫瑰金與白K金三環繾綣交織而成，象徵親情、友情、愛情，成為家人、姊妹淘或另一半一起戴的熱門選擇。

▲宋慧喬抱著愛犬，指間戴著CHAUMET Bee My Love 18K白金戒指，30,800元。（圖／翻攝kyo1122 IG、CHAUMET提供）

CHAUMET蜂巢戒

作為拿破侖和約瑟芬王后的御用皇室珠寶品牌，CHAUMET以象徵拿破崙王權的蜜蜂作為靈感來源，創作蜂巢造型的Bee My Love系列珠寶，擔任品牌大使的南韓女星宋慧喬日常經常戴著此系列戒指，可單戴或疊戴多個戒指，創造專屬時尚風格。

▲寶格麗B.zero1 18K 玫瑰金單環戒指，49,300元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗B.zero1戒

寶格麗從發源地羅馬舉世聞名的圓形競技場為靈感，設計獨特螺旋造型的B.zero1戒指，最入門為單環圈設計戒指，兩側銘刻品牌字樣，讓人一眼就認出。

▲梵克雅寶Perlée pearls of gold戒指，小型款式23,700 元。（圖／梵克雅寶提供）



梵克雅寶圓珠戒

梵克雅寶許多珠寶都有圓珠飾邊，招牌的Alhambra幸運草系列珠寶即以金質圓珠勾勒出輪廓顯得俏皮，2008年品牌將圓珠推向主角位置發表Perlée系列，小巧可愛的圓潤金珠繞城圈構成Perlée pearls of gold戒指，單戴秀氣，若與同系列寬版戒指疊搭也很出色。

▲Tiffany T1 18K金戒指，36,500元。（圖／Tiffany提供）

Tiffany T1戒指

Tiffany T字圖案1980年代開始出現在珠寶設計之中，近幾年更是大風行，創造出剛柔並濟、跨越性別界線的T1系列珠寶，當中戒指以簡約線條結合優雅稜角比例，展現充滿力與美的T字結構，戴上時髦指數激升。