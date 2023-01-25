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賣到缺貨的入門機械錶出列　Seiko台灣限定款寵客

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記者陳雅韻／台北報導

想進階上萬元的機械錶世界，品牌、品質與設計都要列入考量，不少錶迷的「第一次」都獻給了日本品牌Seiko，而品牌也沒讓台灣消費者失望，去年Seiko Prospex與台灣第一個為海洋發聲的非營利組織—黑潮海洋文教基金會合作，喚起「愛海洋」的意識，並打造台灣限定、限量500只的「日初」腕錶，數量少、有特色，成為當年最熱賣的入門機械錶。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex台灣限量500只的「日初」限定款腕錶深獲錶迷喜愛，35,000元。（圖／Seiko提供）

多數人首次入手機械錶，仍會以運動風款式為主，Seiko Prospex以台灣東海愛朝陽為設計靈感的「日初」限定款，以誕生於2007年潛水錶「SUMO」相撲殼型為基礎，採用黑色鍍層精鋼打造霸氣45mm錶殼及鍊帶，12點時標造型源自相撲力士所梳的「大銀杏」髮髻，錶圈則呼應相撲賽場名為「土俵」的圓形黏土擂台，而漸層海洋藍色面盤搭配錶圈上的金橘色澤，演繹描繪出台灣東岸海平面上金色旭日意象。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort先鋒系列鏤空腕錶，35,000元。（圖／MIDO提供）

MIDO有長達80小動力儲存且配備絕佳抗磁性Nivachron™游絲的Caliber 80自動上鍊機芯作為後盾，成為進階機械錶的熱門選擇，旗下設計靈感源自澳洲雪梨港灣大橋的Multifort Skeleton Vertigo先鋒系列鏤空腕錶，直接在煙煤灰色面盤展現精準機芯，旁襯飾有垂直日內瓦波紋，內外兼具的設計無論正裝或休閒造型都能完美搭配。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲TISSOT熱門的PRX自動錶綠色面盤款，21,100元。（圖／TISSOT提供）

目標鎖定在2萬元左右的機械錶，不能錯過TISSOT（天梭表）大熱門的PRX自動錶，品牌重新演繹1978年傳奇石英錶PRX，保留纖薄錶殼、纖細指針與寬大鍊節式錶鍊的設計，吹起復古旋風而大受歡迎，當中機械錶搭載80小時動力儲存的Powermatic自動機芯，面盤飾以方型巧克力浮雕壓紋，辨識度極高，特別是流行色綠色面盤的自動錶因熱銷缺貨許久，近期終於到貨，勢必再次引爆搶購潮。

關鍵字：

Seiko, MIDO, TISSOT

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