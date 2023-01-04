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新光三越金兔卡利High「回饋＋點數」齊發　8輛百萬名車、100張機票「扣點就抽」過年最狂

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▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）

▲新光三越金兔卡利High重重回饋還能抽獎，過年就是要這樣賺。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

2023年一開始就準備迎接新光三越狂給甜！從1／5至2／12的《金兔卡利High》閃亮登場，優惠期間消費無論筆數大小、任何分店、任何時間全部都算起來！持skm pay聰明綁定滿額回饋還再加1%，今年首度推出回饋之外「skm points」還照算！等同是雙重賺！點數可以抽汽車、機票或換好禮，過年最狂就是新光三越了啦！

▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）

選對信用卡！回饋最高7%還送點數
春節禮跟年菜選好了嗎？新光三越從1／5至2／12期間，會員持11大指定銀行信用卡單卡刷滿1萬元，就可回饋4％（享4,000點至24,000點skm points）；消費滿6萬元可回饋5％（享3萬點至15萬點skm points）；消費滿30萬元回饋6％（18萬點至50萬點skm points），此外，持skm pay並綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元回饋再多1%，最高7%等值金額skm points回饋，每卡最高回饋上限為50萬skm points，春節採買購物選對百貨真的是太重要啦！

▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）

▲只要20點起，就可抽100張星宇航空日本機票。

首度信用卡回饋、點數兩面賺，首11日點數還「加倍送」
以往卡利High檔期讓會員滿額享有高回饋，該檔期紅利點數會暫停發放，今年全檔期不但「點數照算」，還是「即時回饋」到會員帳戶，只要消費累積滿1萬元，4%起回饋還加原本消費金額獲得的點數，是不是超佛心！此外因應會員點數兌換將在一月底到期歸零，在活動首11日、也就是1／5至1／15期間，再推點數「加倍送」，想要衝點換禮的這時候就是購物黃金期，過年採買最適合。

▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）

▲100點skm points可抽特斯拉，週週公佈中獎者，一共有6台。

skm points六大獨家回饋通通來！機票、名車全報到
因應疫情解封消費者想出國度假、戶外散心的需求，新光三越貼心推出星宇航空日本機票扣點抽，只要20點就能拚萬元機票，足足100張人人有機會，另外2月底還有壓軸抽獎「日本不限航點12次飛行護照」超大加碼，價值35萬元。或是扣100點抽4台Tesla Model 3電動車、扣10,000點抽價值380萬的賓士Marco Polo豪華露營車，絕對讓你期待值破表。

且針對新會員，2/28前首次申辦數位貴賓卡贈skm points 100點，新加入會員並綁定skm pay當月消費滿1萬元，加碼送skm points 2,000點，等同免消費就有抽獎機會。

▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）

▲扣1萬點就可拚380萬元賓士休旅車。

點數換禮超實用，還能換掃除服務
新光三越聯手PORTER、Samsonite、法雅客3大品牌，即起至2月底推出扣skm points 6000點起，就能用最低市價4.7折換到超讚實用禮，包括市價1,250元的「PORTER PRIME零錢包」次架2,250元的「PORTER ATOM斜肩包」、市價1.2萬元的「Samsonite 20吋Evoa拉絲光澤硬殼登機箱」、市價13,900元的「DJI MINI SE暢飛套裝」（市價13,900元），以及市價17.500元的「GoProHERO 11 BLACK」。

還有服務與獨特體驗，像首次與路易十三合作推出頂級品酒會，結合米其林餐盤推薦餐廳WILDWOOD餐點，10萬點起就能換，或扣1.2萬點可兌換「一般壁掛型分離式室內機冷氣清洗兌換券」、「單人居家鐘點清潔4小時兌換券」等，過年前大掃除超需要啊！

▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）

▲扣6,000點skm points兌換「PORTER PRIME零錢包」，市價1,250元。

新春50間新櫃＋快閃店，每次去都能嚐鮮
全台喜迎新年時刻，新光三越眾多新櫃與快閃店持續登場，包括精品男裝FENDI、LOEWE、百年羊絨世家Loro Piana都將於1月中上旬現身台中中港店；MONTBLANC全新概念店及英國DAKS，於1月上旬於台南新天地開幕；韓星泫雅愛包的設計師品牌SAMO ONDOH、公仔迷最愛POP MART泡泡瑪特快閃店也會在台中中港店登場，全台超過50個新櫃與快閃店，新年就是要逛新店、買最潮，準備開春大發啦！

▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）▲新光三越新春卡利High 。（圖／業者提供）

▲（左）ADIDAS CNY JELLY BOUNCE跑鞋，推薦價3,290元；（右）CONVERSE新年頑兔系列 RUN STAR MOTION CX HI VINTAGE WHITE RED，推薦價3,790元。

最強點數回饋的卡利High搶先看
扣20點抽日本東京機票、扣100點抽Tesla電動車
旅行夯品集點送！扣點就能帶回家
還不是會員快看這！2/28前申辦數位貴賓卡送100點
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