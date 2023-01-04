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韓劇《黑暗榮耀》暗黑金句盤點：有些憎恨就像思念怎麼也無法停止

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▲▼黑暗榮耀金句。（圖／Netflix）

▲宋慧喬演技爆發，擺脫以往浪漫愛情戲路。（圖／Netflix提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Netflix韓劇《黑暗榮耀》熱播，女神宋慧喬黑化演出，出色的演技讓人刮目相看，劇中描述女主角高中備受欺凌，經過縝密計畫10多年後的復仇故事，裡面許多殘酷暗黑心金句，讓人聽了內心痛快，一集接著一集看。

#再怎樣我都不會有事，妳也不可能有任何改變，我的意思是說沒有會保護妳，無論是警察、學校，還是妳的父母，妳知道這叫什麼嗎：「社會弱勢」

▲▼黑暗榮耀金句。（圖／Netflix）

#我從來沒有一天忘記過她，有些憎恨就像思念怎麼也無法停止，有些傷口也一直都在，無論身體上還是心靈上。

#從今天起，我的夢想就是妳，我們一定要再見喔！

#以眼還眼、以牙還牙、以傷還傷，他怎麼使人傷殘，人也必怎樣使他傷殘，是嗎？這實在是太公平了吧！各位不覺得嗎？

▲▼黑暗榮耀金句。（圖／Netflix）

#無論這一生是善良還是邪惡，最終都會抵達地獄的話，我當然兩邊都選，我跳的舞希望妳有興趣欣賞，這是劊子手跳的行刑舞。

#今天是我最後一堂課，錢我自己能想辦法再賺，而無論你的成績變好還是變壞，未來都會穿國家發給你的制服，那就是囚衣。

#我打從心底恭喜妳結婚，很抱歉我沒準備禮金，但反正人生的紅白喜事也不是只有婚禮而已。

#我曾經希望有一天能忘記妳的長相、忘記妳的名字，我曾祈求能徹底忘記妳，仔細想想真可怕，我的世界都是妳，而妳的女兒未來要面對世界，肯定會全都是我，那令人髮指的恨我願意承擔 ，作為我復仇的代價。

▲▼黑暗榮耀金句。（圖／Netflix）

#我意識到神並不存在，只是假裝存在，所以妳乞求的對象必須是我，妳的救贖只有我能給。

#妳知道這世上哪裡有最完美的階級制度嗎？就在飛機上，頭等艙、商務艙、經濟艙，這之間只有一道簾子隔開，卻沒人能越界。
#我怕笑了會忘記我的目標

#以後在這間教室裡，以下三樣東西沒有任何力量：父母的職業、父母的財力和父母的人脈。

關鍵字：

黑暗榮耀, 金句, 宋慧喬

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