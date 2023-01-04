兔年錶不是只有卡哇伊！　G-SHOCK攜手刺青師創貓兔合一個性款

▲G-SHOCK X大柴裕豪攜手打造卯兔年生肖錶 DW-5600MWCAT-7，3,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO G-SHOCK為農曆新年推出2款兔年錶，一款是攜手台灣知名刺青師JUSTICE INK（正義刺青）主理人大柴裕豪一同創作台灣新年限定錶款DW-5600MWCAT-7，另一款則是品牌以月兔發想的MTG-B3000CX-9A。兩者可不是傳統印象中的卡哇伊風格小兔，大柴裕豪結合代表作「百貓圖」與「卯兔年」的諧音創意，創作出「貓兔年」，於經典方形DW-5600為基礎型號的白錶帶上印刷戴著兔子面具的貓咪與寓意卯兔年的「卯」字，以及象徵台灣的展翅白鷺鷥與個人簽名。





▲JUSTICE INK (正義刺青)主理人大柴裕豪（左）創作G-SHOCK卯兔年生肖錶 DW-5600MWCAT-7，3,800元。

G-SHOCK DW-5600MWCAT-7腕錶作為台灣新年限定的款式，包裝與贈品玻璃杯新年紅包袋分別裝飾滷肉飯與玉山剉冰，洋溢濃濃台灣味。而以月兔為主角的MTG-B3000CX-9A腕錶，金色IP處理金屬錶圈呈現如月球表面立體凹凸模樣，錶眼以象徵兔子紅眼睛的紅色點綴，錶背則雷射雕刻風箏月兔圖樣，一如以往霸氣有個性。





▲G-SHOCK兔年生肖錶款 MTG-B3000CX-9A，38,500元。





▲G-SHOCK兔年生肖錶款 MTG-B3000CX-9A背蓋雷射雕刻上風箏月兔圖樣。

Swatch也搶搭生肖錶熱潮，以BIOCERAMIC生物陶瓷材質打造的41毫米NEW GENT錶為藍本，推出紅與金配色的兔年錶，面盤上印有金色兔臉，時針、分針則化身為兔耳，有趣的是錶環同樣也是一雙兔耳朵，相當俏皮；而專為兒童設計安全無毒錶款的Flik Flak，也為小朋友設計兔年特別版腕錶，錶帶上點綴著紅燈籠、金元寶、炮竹與可愛小兔，喜氣洋洋，令人驚喜是特殊包裝內附兩款適合新年期間大人小孩一起動手做的摺紙與製作燈籠遊戲引導，深具教育意義。





▲Swatch紅金配色的兔年錶，3,150元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲Flik Flak兔年特別版腕錶活潑可愛，1,400元。