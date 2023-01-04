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私密處總是出狀況？內褲是健康關鍵：棉質素色最佳、跟衣物分開洗才對

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

女孩們都多久換一次內褲呢？想必是出現破損或是不常穿才會更換和丟棄，但建議半年換一次新的內褲，穿著正確與適合的單品也影響著私密處問題，建議一定要仔細注意以下5點，才能避免出現不適狀況。

▲LIP Intimate Care,愛康,私密處,清潔,保養,。（圖／品牌提供）

TIPS 1：天天都要換內褲

無論是男女性的分泌物，大多都是由蛋白質所組成，不即時清洗的話，除了增加內褲清洗的難易度，也會造成私密處不適，專業婦產科醫師也曾提醒女性，如果發現私密處不舒服，可以立刻將內褲替換，甚至一天愛換幾次就換幾次也沒問題。

TIPS 2：挑選合穿的「棉質」不悶熱、不摩擦

市面上賣的內褲款式非常多，從價格昂貴到便宜的通通有，然而女性的私密處非常嬌嫩與敏感，比起價格與花樣，挑選內褲的材質與合身度才是最重要，建議可以選擇透氣、吸收力好的棉質，避免悶熱與摩擦，除此之外，挑選單色、素色或是少一點拓印與鮮明色彩，也可以減少接觸化學物質。

▲LIP Intimate Care,愛康,私密處,清潔,保養,。（圖／品牌提供）

TIPS 3：一律手洗或分開洗

若將內衣褲與外衣一起清洗，很容易使外界的不乾淨和汙染源沾染到內褲上，增加私密處不舒服的風險，建議以手洗內褲或分開洗的形式較好。

TIPS 4：避開清潔度高的洗潔劑

清洗內褲很多學問，如果使用具有刺激性或過度清潔的洗衣劑，長期下來私密處容易出現悶癢或不適症狀，像是很多人看到底褲出現顏色沾染，就挑選漂白水清洗污漬，但漂白水的氯化物刺激性強，建議使用前注意成分，改選用溫和的清潔劑來洗滌內褲最佳。

TIPS 5：6個月至8個月就要更新內褲
通常建議半年至8個月就要將舊的內褲更新一批，除了材質差的內褲可能會有化學纖維殘留，再加上洗衣機並不會有減少壞菌的功能，常常清洗也會造成內褲變硬、變形，導致穿上後不合身、摩擦等問題，如果遇到以上狀況，更需要經常注意與更換。

▲LIP Intimate Care,愛康,私密處,清潔,保養,。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

＃LIP Intimate Care 椰子香草私密護理油，75ml、售價1280元

▲LIP Intimate Care,愛康,私密處,清潔,保養,。（圖／品牌提供）

針對私密處肌膚專門設計的護理油，裡面添加椰子油、植物萃取香草、有機向日葵籽油等成分，可以幫助肌膚潤澤保濕，細緻的質地天然好吸收，可以杜絕乾癢。

＃愛康 涼感潔淨慕絲，150ml、售價899元

▲LIP Intimate Care,愛康,私密處,清潔,保養,。（圖／品牌提供）

私密處的清潔也相當重要，愛康就推出涼感潔淨慕絲，裡面添加甜菜鹼配方，可以提供日常溫和清潔，搭配薄荷微涼感的效果，能讓黏膩感跟著消失，淡淡的櫻花香氣用起來也很療癒。

 

關鍵字：

LIP Intimate Care, 愛康, 私密處, 清潔, 保養

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