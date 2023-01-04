試・開箱／臉部精華加進身體乳太奢華！奶油質地、香水氣息用起來超療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

冬天天氣寒冷，不僅冷風吹得肌膚乾燥不適，加上很多人又會開暖氣，讓缺水問題更嚴重，臉部肌膚還會想到保養，但身體卻常常忘記呵護，以下就盤點多款人氣身體乳液，不僅清爽好吸收，還可以滋養保濕，達到絲緞般的細緻膚觸。

＃碧兒泉 奇蹟特嫩美體乳，400ml、售價1900元

很多人都對碧兒泉旗下的臉部保養超有感，但其實品牌早在1972年就推出第一支身體潤膚乳，也是一直在櫃上默默熱賣的單品，2023年再度進化，將明星商品奇蹟特嫩精華裡面的經典成分「奇蹟溫泉活萃」添加進美體乳之中，協同乳木果油、橄欖油、杏桃核仁油、維他命E等成分，幫助肌膚全面抵抗乾燥，同時提升抗老能量。

＃克蘭詩 綠色朝氣身體保濕霜，200ml、售價1650元

以「天然植萃保養」帶給女性療癒幸福感的克蘭詩在2023年全面推出4大香氛系列，除了以精油為主成分的保養型香水之外，身體保養也一併上市，其中，帶有滿滿正能量的綠色朝氣身體保濕霜，擁有高級奶油般的滋潤質地，內含有機乳油木果油、榛果油成分，呵護身體肌膚的同時，香甜花草香氣徐徐而來，連心靈都跟著放鬆沉澱。

＃歐舒丹 乳油木蠟菊賦活身體霜，200ml、售價2650元

歐舒丹向來以乳油木系列的保養深受粉絲喜愛，尤其是護手霜更是人手一條的「養手神器」，最近針對新春特別推出限量身體霜，結合品牌獨有的科西嘉島珍稀抗老成份不凋花蠟菊萃取搭配西非的天然滋養乳木果油，精華乳霜質地針對乾燥肌膚可以舒緩潤澤，同時達到緊緻撫紋的效果。

＃伊麗莎白雅頓 白茶淡香精舒體霜，225ml、售價1250元

雅頓的白茶系列香水是很多人用過又會再持續回購的經典香氣，這次再度推出同香味的舒體霜，疊擦香水可以讓身上自然散發細緻體香，裡面添加抗老成分、白茶提取物和奶油混合物，有助於改善皮膚的彈性，重現柔滑、光澤。