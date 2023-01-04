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超準心理測驗！盤點你2022年最大的人生收穫跟今年運勢

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文／C編

2022年雖然已經過去，但仍舊因為發生了許多大大小小的事情，而造就了2023年的你，不管是在為人處世還是生活型態，都隨著不同的經歷而有所轉變，想知道2022年你最大的人生收穫是什麼，不妨可以來玩一下這個心理測驗，看看自己學到最重要的事情是什麼？

▲測驗。（圖／小紅書）

裡面有山景、大樹綻放、城堡、一朵花、星星的瓶子，你選哪一個？

1.

選到裡面看似有山景瓶子的你在2022年享受了不少獨處時光，傾聽內在心聲，有一段時間你不太與人交往，甚至不信任人性，不願意對周遭的人敞開心胸，但今年的你不一樣了，會開始結識新朋友，從他們身上學到很多事情，也遇到了不錯的人，你開始意識到「善良」的價值，不因為曾經受傷而緊閉心門。

2.

選到這顆如同大樹綻放的你在2022年其實身心俱疲，因為你很重視「成就感」，在工作或是感情上，認為付出就一定會看得到回報、一定會有成效，但這樣一來一往的期待與失落，讓你開始否定自我價值，但慢慢的，你開始意識到人生沒有錯誤的決定，一切都會反饋給自己，享受過程比結果更重要，所以今年的你會過得更愜意，也放下對自己的苛刻。

3.

選到瓶子裡有城堡的你對於今年開始有了希望，也正一步步實現你的目標，其實去年的你就像一隻無頭蒼蠅，對於未來沒有明確的展望，甚至有點失去動力與希望，對於未來沒有計畫跟想法，但今年的你不一樣了，突然開始意識到自己想要的是什麼、該做什麼，會突飛猛進的朝目標前進。

4.

選到瓶子裡面有一朵花的你看透了一些人事物，但心情也感到愉悅，曾經的你認為一定要把心裡話說出來，把不公平的狀況都解決，甚至不惜得罪任何人，但今年的你看透了這些討厭的人事物，學會不一定要把事情揭露才是正義，你也深刻意識到，強大的關鍵不是戰勝別人，而是贏過自己。

5.

選到瓶子裡面有星星的你今年是斷捨離的一年，終於要擺脫很多的不愉快，在去年、甚至更長的時間裡，你過得很不愉快，總是深陷在不快樂的回憶或是討厭的人事物之中，但今年的你更懂得接納自己的內在情緒，學會與自己和解，所以不愉快少了，也更懂得愛自己。

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關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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