安格斯12星座一周運勢1／2-1／8　新年首周巨蟹、摩羯完美開啟

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本周水星與火星的逆行仍是影響大運的一大因素，就算金星悄悄在周間位移，也難扭轉這股變化的力量！羊兒這周也進入了忙碌期，工作上需要專注的地方很多，而人際與生活也十分熱絡，充實的步調讓你幾乎連喊累的心思都沒有！有對象者，感情會是你的動力來源，彼此的打氣將能讓你保持在神采飛揚的狀態！

金牛座 4.21~5.20

頂著逆行星座的壓力，讓你無端捲入了多事之秋，近期金牛座工作運剪不斷理還亂，任何小事大事都要逼自己全心投入其中，才可能釋放原屬於你的力量。這周要注意的是當心自己花錢的狀態，一不留意就會花錢如流水，主要是玩樂的花費實在是太多了，如果沒有好好的節制，那麼財務赤字似乎是免不了的。

雙子座 5.21~6.20

只能說千萬別被水逆矇蔽了雙眼，向來冰雪聰明的雙子，這周很可能受到水逆與火逆的拖累，人際上進退兩難，在抉擇、決策上要特別的小心，一個選擇失誤就可能要在日後付出龐大代價！這段時間由於工作和家庭兩頭忙，對你而言感情上呈現短暫停滯狀態，還沒有情人的當然也就更沒有機會遇見愛情！

巨蟹座 6.21~7.21

年初的巨蟹座運勢還算頗為風雲，足夠的自信與活力之下能在人群中展現你冰雪聰明的一面，思考反應都比往常來得靈活，下半周金星位移，雖然創造力或多或少的減弱，不過可以把握強勁的理解力 ，多吸收一些知識，未來將能助旺你工作！這段時間人際運勢也相當好，這分旺運甚至能帶動感情運，不妨拭目以待！

獅子座 7.22~8.22

火星逆行雖然走入尾聲，不過殘留的影響力加上水逆的負作用，只能建議獅子座行動上儘可能的低調一點，職場上意外狀況多得不得了，也可能迫使你不得不在一些細節上留心，特別是財務上要嚴格控管支出與開銷，免得出現大筆的損失。感情上與情人鬥嘴鬥氣的情況不少，也許過年前彼此稍稍保持距離會好一點。

處女座 8.23~9.22

總不由自主去承接責任的處女座，農曆年前將可能忙到停不下來，雖然事情多得讓人頭皮發麻，好在大致都能獲得解決，處女座還會因此得到不少成就感！在金星位移之後，處女座肩上壓力稍稍卸除，此時愛情會出現難得的利多，不妨把握這段年初桃花多多的時機，沒對象的有機會終結單身，遇見屬於自己的真命天子（女）。

天秤座 9.23~10.22

金星周間的位移對於天秤來說，影響比逆行星還大，因為天秤本來就是由金星守護的星座，不穩定的表現將可能連帶影響天秤，加上水逆攪局，愈是重要的事情愈可能出包，事與願違的情況也讓你一個頭兩個大！這段時間情人或知己死黨會是指點你的明燈，在覺得百思不解、困惑煩惱時，身邊的那個他就會是你最好的貴人。

天蠍座 10.23~11.22

天蠍可不能因年底到來而有絲毫懈怠唷！受到金星周間位移的影響，加上水火逆行，未來這周不論生活上或人際都可能出現讓你措手不及的變化，諸多瑣事待處理之下，讓你整個人的壓力十分大，得需要充分調劑生活，卸除心理負擔！近期感情倒是默默突飛猛進，有對象者能感受到彼此相互依賴的甜蜜與溫暖！

射手座 11.23~12.21

射手這周受到太陽、水星的影響較大，除了敢衝敢做的行動力外，工作上更多了一份責任感，行事作風會更穩健踏實！只是火星逆行對你來說並非是好事，務必收斂自己的火爆脾氣，行事上能三思後行。金星在周間位移，周末開始緣分大開，單身者人際運攀升，人群中將有許多的邂逅機會或約會經驗，脫單機會終於降臨。

摩羯座 12.22~1.19

太陽、金星、水星的推波之下，摩羯這周出現難得的熱絡活躍，完全一改過去滿被動的態度，職場上有機會打通任督二脈，拓展出屬於你的人際圈，不過金星將在周間移開，你的熱情來去匆匆，單身者也許能藉此建立出緣分，可以把機會擺在「雖是舊識，但並不熟絡」的友人身上，而已有對象者，兩人對於金錢的默契還有待磨合。

水瓶座 1.20~2.18

正所謂水能載舟亦能覆舟，不久前水瓶才受惠於水星而有良好的人際與讀書運，近期水逆則成了你運勢的罩門，愈低調愈無害，若什麼事都要追根究柢的計較，後續可能就有無止境的麻煩要等你收尾！這段時間在重要大事上必須學著快速做出正確判斷。感情若有似無滑不溜手，比起在曖昧中費心猜疑，不如直接了當告白。

雙魚座 2.19~3.20

水逆對雙魚來說是命運中最難以計量損失的狀態，近期紛至沓來的工作量，很可能讓你既緊張又混亂，也攪亂了你所有的節奏，不但可能致使你錯失機會，甚至會因為某些私人因素而造成其他問題，建議你最好繃緊神經，任何事都不要輕忽。金星位移後魚兒感情運受到拉抬，單身者可透過親友介紹，認識到不錯的對象。

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