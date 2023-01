Elva is back！蕭亞軒活成十足瀟灑小姐　宣告「今年要開演唱會」

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

2022年首次出席金曲獎,成為盛會上最驚喜彩蛋的Elva蕭亞軒,自述是珍珠的她,不僅以一身火紅盛裝驚艷四座,更在典禮上霸氣宣告 Elva is back!會後還在個人IG感性寫下「It’s like I found my soul back when I took that step out on stage.」隨後又再度踏上熟悉的巴黎時尚國度,於氣溫十多度的寒風中,以澎湃熱情的心情感覺很Chill地透露「今年2023年結束前,會舉辦不只一場的演唱會。」目前與新專輯都正在如火如荼地錄製和籌備中,直呼「絕不會讓大家失望!」

人生電影

Elva回望推出前一張專輯《Naked Truth》(赤裸真相),是在2020年出道滿20年時,才發行了比原訂時間晚了三年的音樂創作,幾近澄明唱訴著她自己,不論在感情、事業和友情、家人之間都毫無保留的坦誠心聲。對於接下來即將誕生的專輯新作,同樣全力以赴的她,難掩興奮之情分享,會跟上一張專輯完全不一樣,「以人生像電影、電影就是人生的感覺方向呈現,但又融合了很多現代Modern、復古Vintage等不同的元素,是很大的挑戰,也因此團隊壓力都很大。」

總是求好心切於音樂作品、專注表演的她,拼盡全力的敬業態度體現於工作每一處,演繹著一部自己的人生電影,「想起在剛出道時,常常太過用力重視跳舞的各項環節,忘記自己是歌手、是藝人,應該是要把自己的性格特色完全表現。」

從不完美找到完美,肯定都是上天最好的安排,一切都是自然而然。

如今,在人生航線上,懂得依循自我內心,「現已習慣成自然,走到哪裡都是我的舞台,只要一站上舞台那個架勢氣場就會上身。」她笑說:「人越多越 High,尤其可以跟台下歌迷粉絲互動的那種感覺,更成為給我勇氣、讓我站上歌唱舞台的原動力;只要燈光照到身上時,就能把全身十八般武藝的絕活全部展現出來,甚至有缺點的地方,都會覺得本來就是從不完美找到完美,肯定都是上天最好的安排,一切都是自然而然。」接著表示「像是去年參加金曲獎,我就很興奮!雖然也是會緊張,不過覺得有一種好像很久沒回家的感覺,一上去就有一種好想唱歌的感覺,很想現場來一首(笑~)」。

音樂即生命

天生就屬於舞台的Elva從小便開始表演,求學時就是舞蹈社、樂隊、田徑校隊,並時常代表學校或班上同學參加演講、朗讀比賽……什麼都願意嘗試去做的她,很習慣面對群眾,展示真實的自己。而從1999年出道至今23年,發行過16張專輯的Elva自認「這一路以來保有不變之處,就是我的赤子之心。」

音樂,已經成為我生命共同體的交響樂曲。

在紛擾多變的繁華世界裡,Elva還是當年那個堅強又純粹、忠於自我的完美主義者,除了更加堅定自己熱愛舞台、鍾情歌唱,坦言「音樂,已經成為我生命共同體的交響樂曲。」而在這漫長的時光中認為改變最大之處,「是變得自在,很解脫的感覺。」愈長大愈舒服地十足活成了瀟灑小姐,赤誠與熱情都在她的舉手投足間。這般剛柔並濟的Elva也始終相信「人生本來就有高低起伏,但每個樣貌都是我,偶有遺憾也會懊悔。好比在音樂上,用旋律、歌詞字句、聲音等等表達心情、講述故事或呈現自我狀態,這都是非常難能可貴的特別過程,每段經歷都會有成長的收獲。」

對於音樂作品始終都相當執著又要求很高的她,更自覺「現在音樂最大的成就,是沒有人可以超越我,只有我自己可以超越自己。」只和自我較勁的她,期許在音樂的這段旅程,「不斷地去聽以前、聽現在、聽未來,然後去創造未來的自己,往這個方向前進,永遠不停止唱歌!」

好好地哭

直言走過人生低谷、浴火重生後的Elva在面對低潮來襲時,「會先低潮一陣子,然後Let it be!情緒來的時候,就讓它來吧!船到橋頭自然直,所以我會面對它,讓自己在情緒低點裡,並不斷禱告,也會請家人、教友幫我禱告。還有生性哭點很低的我,也會哭一下來釋放心理的壓力或是身體的不適,反而可以很自在地來去情緒。」

Let it be!情緒來的時候,就讓它來吧!船到橋頭自然直。

如同這次Elva來法國巴黎之前,因為在台灣太勤於做Tabata運動,導致拉傷了筋膜和韌帶,需要杵著拐杖才能走動,並且要服用骨科醫生開的藥治療休養。但拍照那天即使她腿再痛、再不舒服、再怎麼怕冷的她,也完全不言苦地在巴黎街頭巷弄ㄍㄧㄥ起精神來完成封面拍攝,隨後樂觀地笑稱「那天回到飯店,我就晚上好好地哭一下,抒發過就好了!」

簡單的愛

許多人心中都有一首蕭亞軒的主打歌!唱了這麼多首膾炙人口愛情絮語「蕭式情歌」的Elva對於愛的領悟又是什麼呢?「我對愛的態度都差不多,因為我覺得愛情是最簡單的事情!以前學生時期談戀愛可能會想要往外跑出去玩,但現在比較喜歡能內心深入交談的對象,必須心跟心的想法能夠連結,能有心靈溝通層面,日常相處是擁有自然生活化的感受。」她說,自己不會刻意設定幾歲要結婚、生小孩等等的人生計劃,「我比較隨興、享受當下!」

認為婚姻就是一張紙的Elva更覺得「幸福應該是妳可以每天一直微笑,身邊有良師益友,容許妳去做永遠的那個小孩。但當妳認真時,他們也會非常誠摯的認真對待妳;當妳想放鬆時,也可以讓妳做自己,鬆鬆輕鬆自在過生活的存在關係。」並笑說自己私下生活倒是能懶就懶,只想很Chill過日子,沒有想要被關注的她,「不只是認真戀愛,做音樂更是真的很認真。」為人誠實的Elva聊及「不會為愛躲躲藏藏,但希望大家要認真以待我的音樂。」不願自己與團隊辛苦完成的作品被失焦之外,「最不能接受的還有牽扯到個人名譽或是深愛的家人,一但踩到這個底線,我就會 Fight for the truth!」

心之所向

「人生有太多值得自己專注去做和嘗試的事!」自稱是Chill Elva明言,「好好過生活,也好好認真工作,心之所向地走在人生的道路上,會活得比較舒服和快樂。」同時也不該被年齡所束縛,「當然女生一定會在意年紀,可是當妳超過某些數字時,根本無需在意,因為妳已活出自己!我一直以來就是要活出自己的一個人,做很多事就是跟著感覺走。問我會不會在意別人的眼光?會,但也不會,就是Be yourself do the right thing!」並要多聽一些客觀立場的建議,「若是想做,那就做吧!結果不管是好是壞,都不會感到後悔。因為人無法預測明天或下一秒會如何,就是要把握當下那個Moment!Enjoy it!抓住好的地方,樂觀去面對,遇到問題就直面解決。」

平常會自我內心探索的Elva常看很多勵志型電影,也愛跟很多智者與長輩、好友聊天,詢問他們問題,因為自覺本身不是理智派的她說:「我是很感性的性情中人,透過愛看一些真實故事的自傳或影片,以及覺得對我來講很有代表生的人物訪問,看他們怎麼應答,對我的人生觀幫助很大。」她分享先前喜歡的蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)就曾說過「When they go low , we go high.」意思是「當別人貶低你時,我們要高尚回應。」相當有哲理的這段話,也成了Elva人生箴言「永遠不要讓自己後悔!」另一句擺在心中的座右銘。

眼前帶著堅毅力量的Elva蕭亞軒,正與自己鍾愛的人事物合拍前行中,找到自己靈魂的價值,實踐天馬行空的想像,做自己喜歡的事、用心感受生活,準備榮光再現歌唱舞台的她,在新春之始,想先和過去的自己說一聲Good job!Elva. 並告訴現在的自己Just do it!且信心喊話:「Elva妳一定要做得更好!不能讓自己或身邊的人失望。」深信心想事成的她說:「心態要維持好!因為人的一個念頭、意念影響很重要,當你告訴自己可以做得很好,可以做得很棒,就會離好的那一步更近。」在冷冽冬日她祈願「未來的我一樣 Just be you, be the best version of yourself and have no regrets.」做最好的自己,將這份暖心情義綿延到她無限閃耀的未來自由之境。

