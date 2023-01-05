做對時機事半功倍！研究：喝牛奶最佳時間竟是「睡前」

▲喝牛奶最佳時間不是早上，而是睡前。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

無論是吃飯、睡覺，甚至是運動，只要做對時機，就能讓成效事半功倍，就像晚上最佳睡眠時間是11點，這時睡覺較容易進入深層睡眠狀態，盤點這些「最佳時間」，你做對了嗎？

#飯後3分鐘是潔牙最佳時間

飯後3分鐘左右，口腔細菌開始分解食物殘渣，產生的酸性物質容易腐蝕和溶解牙釉質，使牙齒受到傷害，因此建議飯後刷牙和漱口是最佳時機。

#用餐後1小時是喝茶最佳時間

就養生來說，最佳喝茶時間是飯後1小時，因為茶葉中的鞣酸會與食物中的鐵結合，干擾人體對鐵的吸收，時間一長恐增加貧血機率。

#睡前是喝牛奶最佳時間

牛奶中含有豐富的鈣，尤其適合中老年人睡前飲用，能夠幫助補償夜間血鈣低落狀態，進一步保護骨骼，若也夜間睡不好的問題，牛奶也有助眠的效果。

#睡前是保養最佳時間

研究指出肌膚的新陳代謝在晚上12點至隔天早上6點最為旺盛，因此晚上睡前保養肌膚效果最佳，讓護膚保養發揮最大的功效。

#晚上11點是睡眠最佳時間

曾有研究數據指出，午睡最佳時間是下午1點，這時就容易入睡，晚上則是在10-11點上床最佳，因為人的深睡時間落在晚上12點到凌晨3點，而人通常在睡著後1個半小時才會進入深睡狀態。

#傍晚是運動最佳時間

人類的體力發揮和身體適應能力，在下午接近黃昏時間最佳，換句話說，這時候的任何感覺是最為靈敏，協調性也最強，心律和血壓也較為平穩，這時進行運動鍛鍊最好。