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「抗老精華液」5款推薦！蘭芝子彈精華、迪奧能量瓶升級膚況超有感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2023從年初就有許多重量級抗老精華新品登場，包括HR赫蓮娜、DIOR迪奧、Laneige蘭芝、Albion、POLA等等，讓大家新的一年持續擁有好膚況！

HR赫蓮娜極萃高光新生精華

HR赫蓮娜「高光精華」2023年全新升級，這次與INSERM法國國家健康醫學研究院、諾貝爾科學獎得主Jean-Marc Lemaître再度攜手研發出獨家專利「清零抗衰老科技」，能在第一時間抑制並擊退老化信號，幫助肌膚逆時煥亮。

成份中原有的α雪絨花精萃加倍，讓肌膚由裡而外散發淨透感。還有全新添加的「雙重煥亮新生成份」，包括菸鹼醯胺、植物萃取的鼠李糖，使肌膚細緻透亮、改善彈力緊緻。

特別的是，擠出來的精華帶著淡粉紅色，來自原料本身，而非額外添加。擦上後讓肌膚在任何角度光影照射下，還能閃耀出由內而外的新生通透光感。

DIOR迪奧逆時能量精華

DIOR迪奧逆時能量精華2020年時以諾貝爾獎得主山中伸彌Yamanaka教授的研究為靈感，發現僅占肌膚0.2%的「肌活因子」是決定肌膚未來的關鍵，「肌活因子」的數量不因年齡增長而減少，而是其能量會隨著時光流失而降低50%，成為引發肌膚老化跡象的關鍵，因此當時精華液主打為肌膚全面注入修護力，使肌膚重拾年輕光采。

2023年迪奧再次發現「肌活因子」在基底膜的鞏固系統，與肌膚老化問題息息相關，因此全面升級逆時能量精華。加入全新「喚妍草酵素萃取液」與「托斯卡尼鳶尾花萃取」兩大成分，同時搭載創新「雙重膠囊包覆技術」，將喚妍草的高效活性層層包覆，以降低滲透途中的能量耗損，才能直達肌底為肌膚快充修護力，同時幫助「肌活因子」維持飽滿活力，使肌膚就像每天睡飽狀態般滿載活力。

ALBION妃思雅美肌之源超酵能雙精萃

ALBION EXCIA妃思雅美肌之源系列中原本的雙管精萃，特殊雙管按壓設計是經過科學實驗的黃金比例，能讓肌膚立刻獲得所需的油水平衡比例，默默成為品牌銷售第一的抗老精華液。

這罐精華2023年再升級為「妃思雅美肌之源超酵能雙精萃」。全新添加超酵能配方，以老鸛草精萃、白百合精萃、葡萄籽油、蜂王漿精萃激活肌膚中隨著年齡、生活壓力、紊亂作息所降低的四大天然美膚酵素，並與能提升肌膚能量的20多種植萃成分協同作用，當然也包括原本主打的「專利日本銀線草精萃TM」，一起深度修護肌膚，同時提升肌膚對活性成份的吸收力，打造細緻光滑、緊實有彈性和容光煥發的年輕超能美肌。

LANEIGE蘭芝完美新生三效賦活精華

蘭芝發現33歲為養肌分水嶺，33歲後等於步入「老化加速區間」，肌膚容易粗糙、暗沉、毛孔粗大、跑出細紋，因此在20+的時候就該幫助肌膚蓄積滿滿抗老能量。品牌今年全新升級的完美新生三效賦活系列，專為幫助33歲前肌膚斷老、33歲後延緩老化所設計。

系列中的明星商品「完美新生三效賦活精華」，採用「三管分離」設計包裝，相較於單管保存，能讓擁有不同活性與保存條件的成份質地維持新鮮與原有強大特性，取用時才融合運作。

三管中分別有A醇微囊、生物類黃酮化合物與膠原蛋白胜肽等成分，可對應撫紋、彈潤、光透等抗老需求，相較於前代系列主打的「薑花根萃取」更加強化了2.5倍的抗老效果。同時也讓每一滴精華都彙集三種成分特性，融合時更能如子彈般快速滲透、從肌膚表層至深層，精準狙擊老化核心，因此又有個暱稱是「子彈精華」。

POLA袪皺肌底蛋白精華

POLA提出抗老新發現「皺紋形成的關鍵就在於蛋白質密度」一般來說，因表情壓力、年齡增長等因素會導致肌膚鬆弛、失去彈性，進而產生皺紋，而POLA的科研首度發現肌膚中的蛋白質密度會影響肌膚結構，只要提升肌膚整體蛋白質密度，就如同鍛鍊體態一樣，使肌膚結構如同緊密扎實的疊疊樂般保持在最佳狀態，就不易產生皺紋等肌膚問題。

因此2023年POLA推出「袪皺肌底蛋白精華」，運用獨創成分「S蛋白質精華液」，搭配甘草酸二鉀與櫻葉萃取液，使肌膚遠離表情壓力，找回年輕彈力。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 抗老精華, 保養

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