過年宅在家不無聊！LV、愛馬仕質感桌遊　放著也是漂亮擺飾

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2023過年來得比較早，而且一共有10天超長連假！你安排好過年期間的行程了嗎？如果你也跟編輯一樣不喜歡在假期期間出門人擠人，只想宅在家盡情地追劇和放空，擔心影片庫存不夠，推薦你以下Fendi、Louis Vuitton、Hermès所設計的質感桌遊，即使擺著都覺得賞心悅目！

Fendi

隱身在Fendi Casa家居系列的生活風格小物，移植時裝屋裡的O’Lock、Roma和Pequin系列的重點設計元素，巧妙地轉換為居家擺飾、桌遊、餐具等物件。

Fendi Casa家居系列目前台灣地區於專門店並無販售，如欲購買可至Fendi官網下單。

Fendi Roma 疊疊樂組，NT$128,000

質感的透明壓克力外盒，短巧提把設計來自Sunshine購物包，並飾有飾品系列O'Lock的符號，疊疊樂以櫸木製成，溫潤而細緻。

Fendi Roma 四連棋組，NT$128,000

經典的巧克力色條紋亦是向品牌的包包設計致敬，絕美的玳瑁、大理石仿紋棋子把四連棋遊戲變得相當奢華。

Fendi Roma 骨牌組，NT$168,000

浪漫薄荷色與焦糖色拼接而成的手提箱，是絕美的大理石紋骨牌組的家，極致手感的納帕皮革與櫸木骨牌，每一處都展現了品牌對於細節的要求。

Hermès

愛馬仕把時尚、生活和美妝，都活出了一個「生活美學」的新高度，低調卻處處是細節，也難怪一直是精品界的最高殿堂。

迷你西洋棋組，NT$86,700

採用堅硬又耐用的人心果木全手工打造，愛馬仕迷你西洋棋組最貼心的設計在於底部與棋盤的磁吸設計，迷你尺寸也方便攜帶，出門卡在車陣無聊時還可以拿出來玩。

撲克牌組

愛馬仕的絲巾藝術向來為人津津樂道，繽紛又有創意的作畫風格用到撲克牌設計上，特別的是，愛馬仕的每一張紙牌側邊都有鑲銀邊裝飾！

Louis Vuitton

Vivienne Moon 撲克牌及隨身包，NT$19,200

有可愛的Vivienne坐鎮，隨身包以皮革和Monogram帆布拼接製作，撲克牌則有鑲金邊的細節，待撲克牌耗損，隨身包還可以當作小零錢包使用。

西洋棋組，NT$145,000

採用烏木及黃楊木製成的西洋棋，以俐落的積木輪廓呈現，刻有LV Initials標、Monogram花卉圖案、上端刻上各棋角色的代表標誌，提供另一種比較現代個性的西洋棋選擇。

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