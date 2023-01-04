來份YSL版的快樂兒童餐嗎？　最新爆款「餐盒包」可愛翻

記者王則絲／台北報導

漢堡、薯條速食的魅力沒人抵擋得了，沒想到連時尚設計師都忍不住把速食餐盒做成包？速食店龍頭麥當勞的快樂兒童餐是大家共同的美好回憶，最近SAINT LAURENT便推出了一款「餐盒包」，外型正酷似兒童餐的餐盒，且竟是莫名的時髦好看又可愛，在網路上掀起討論。這款YSL版本的快樂兒童餐，你被燒到了嗎？

▲YSL推出「餐盒包」，在網路上掀起討論。（圖／翻攝自luxefront）



包包不一定要實用，但一定要夠搶眼！繼先前BALENCIAGA的「垃圾袋包」、JW Anderson逼真的「鴿子包」⋯⋯精品品牌之間還有好多的獵奇包款例子，正當大家已經見怪不怪的時刻，這回風格向來優雅性感的SAINT LAURENT，卻少見迎來有趣的設計。

▲YSL推出「餐盒包」。（圖／品牌提供、官網）



SAINT LAURENT創意總監 Anthony Vaccarello為2023春夏男裝系列，於阿格非沙漠打造了一場科幻壯麗的大秀，以典雅的姿態，消除男女裝之間的界線。

本季中囊括了這款「餐盒包」，外型酷似麥當勞快樂兒童餐的手提餐盒，只不過改以小牛皮材質、內部則是麂皮製成，並由Monogram壓紋覆蓋，上頭還飾有YSL字母鎖扣，命名為「Take-away box bag」，共有黑色與駝棕色兩款選擇，尺寸為19x20x10cm，十分小巧可愛，不過它並沒有附背帶，因為此款「餐盒包」的靈魂就在用手拎著走！