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日本超商「無配料三明治」包入超厚奶油！　罪惡口感螞蟻人最愛

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編輯／Ann

濃郁的鮮奶油總是能夠讓螞蟻人感到療癒，日本去年（2022年）尾聲就在便利商店推出了一款「純奶油無配料三明治」，顧名思義完全沒有多餘配料，而是直接用麵包裹著厚厚的奶油，從切面來看就知道有多真材實料了，這下奶油從配角躍升為主角，吸引不少網友試吃。

日本7-11便利商店推出 「無配料三明治」在限定區域發售，意外成為熱門美食，其實組成部分非常簡單，用切邊白吐司裹著打發過的鮮奶油製成，完全沒有其他配料，而是單純品味奶油的濃郁感，一口咬下完全被奶油填滿。

▲日本奶油三明治 。（圖／翻攝自產品官網）

▲日本「無配料三明治」只夾奶油 。（圖／翻攝自產品官網）

據了解，在推出這款「無配料三明治」前，業者就希望針對在地特色研發不同的奶油口味，像是近畿地區特別使用了含10%白玫瑰牛奶的鮮奶油，另也以岩手縣 Kuzumaki 的牛奶製成「葛卷縣鮮奶三明治」，提供民眾可以品味牛奶差異，日本網友則表示：「真的很好吃」、「鮮奶油愛好者的狂歡」。

關鍵字：

日本, 三明治, 便利商店, 奶油

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