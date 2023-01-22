小香風粗花呢自帶優雅！經典格紋最時髦、Balmain黑白即是美

實習記者蔡孟廷／綜合報導

春節出遊遇上陰冷潮濕的天氣，毛呢外套就是添購新衣最好的理由，以羊毛為主的高密度織法，加上多種材質的融合，即使是同樣款式，也能因為不同元素的組合產生各種效果，除了最經典的Chanel之外，優雅高貴的Oscar Del La Renta、華麗復古的Balmain都用各自的風格，演繹出獨特的粗花呢風華。

Chanel

做為將粗花呢布料化為女裝的始祖，Chanel每年都把品牌經典符碼發揮到淋漓盡致，在2022秋冬也毫不例外，以柔和的藕粉色與爛番茄紅交織型成格紋，並在其中夾雜粉、靛、藍灰等等的對比色，為整件大衣增加更多變化，穿上就自帶優雅氣質，就像香奈兒女士所期待的女性那樣「有品味且光芒萬丈。」

Balmain

創意總監Olivier Rousteing執掌的Balmain總是給人高調奢華的印象，但是這一季的他卻一改過去的作風，反而是去尋求品牌過去的檔案資料，並且捨棄過分繁複的色彩，以黑白兩色為主，將以往最愛大量使用的金色作為點綴，布料也是選用如睫毛般飛起的粗花呢，以此來展現「少即是多」的減法美學。

Oscar Del La Renta

美式浪漫主義品牌Oscar Del La Renta近年來也在轉型，與潮流接軌，這季在設計上保持品牌基因中的繽紛與溫暖，並且將粗花呢的元素融入其中，以優雅清新的莫蘭迪色揮別秋冬的陰鬱，大膽的方領設計呼應採用金屬花朵的扣子，象徵春天的到來，重新建構屬於紐約的花開爛漫。