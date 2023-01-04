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余文樂爆新歡　排隊大半年等到212萬江詩丹頓金錶

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▲▼余文樂錶。（圖／翻攝IG）

▲余文樂是演藝圈有名的鐘錶收藏家。（圖／翻攝lok666 IG）

記者陳雅韻／台北報導

余文樂是演藝圈有名的鐘錶收藏家，擁有不少勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）話題錶款。近日他的新歡曝光，為江詩丹頓（Vacheron Constantin）排隊名單超長的Historiques系列222腕錶，他等了大半年終於入手212萬元熱門夯錶，讓他開心表示：「擁有這只漂亮經典的江詩丹頓222腕錶是我的榮幸。好愛它！」

▲▼余文樂錶。（圖／翻攝IG）

▲余文樂終於入手江詩丹頓熱門的Historiques系列222腕錶，2,120,000元。（圖／翻攝lok666 IG）

▲▼余文樂錶。（圖／翻攝IG）

▲江詩丹頓1977年為慶祝品牌創立222周年推出的傳奇名作222腕錶（左），啟發當代Historiques系列222腕錶2,120,000元。

江詩丹頓去年重新演繹1977年慶祝品牌創立222推出傳奇名作222「Jumbo」腕錶，打造年度限量生產的Historiques系列222腕錶，保留當年222腕錶的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、金色調錶盤、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，唯材質從最初的精鋼變成18K 3N黃金材質，裝載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯，被錶迷稱為「最強復刻」。

▲▼余文樂錶。（圖／翻攝IG）

▲余文樂曾曬過PP萬年曆錶，被細節設計深深吸引。（圖／翻攝lok666 IG）

不過江詩丹頓Historiques系列222腕錶可謂一錶難求，至少都要排隊超過半年才有機會入手，余文樂也不例外，耐心等待終於戴上心儀錶款，他一po文也讓品牌再接到藏家熱情詢問，足見此錶款熱力不減。余文樂除了傾心於復古中帶有運動風的江詩丹頓錶，也欣賞PP萬年曆錶的細膩，他曾透露：「我知道Nautilus非常受大家歡迎也是市場大熱，但我更欣賞PP的是它的萬年曆，那種細節更加吸引我，更加有魅力。」

►寶格麗極簡風超薄錶超限量　聯手富藝斯捨去小秒盤

 

關鍵字：

余文樂, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 江詩丹頓, Vacheron Constantin

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