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觀點／誠品24小時書店又要搬　專家分析2重點「松菸最可能接棒」

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▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲24小時敦南誠品熄燈後，由信義誠品接手24小時書店的任務。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時間拉回2020年5月，伴隨台北人二十多個年頭的誠品敦南「無眠書店」，終究是熄燈了，持續的書店微光，在誠品信義店接續點亮，而才剛跨入2023年，誠品終於對外承認，信義店也將在年底由統一收回經營，無眠書店的流轉，目光再次落到松菸店與南京店上，然而據了解，松菸店極有可能接棒。

去年誠品董事長吳旻潔在股東會上，公開向統一集團董事長羅智先喊話，將續租問題端上檯面，可見從2020年起私下溝通的努力，全部不得其門而入，而房東統一從頭到尾都低調行事，未有公開回應，在去年年底直接公告，由旗下百分百持股的子公司統上開發建設，取得目前誠品信義店現址、也就是統一國際大樓商場地下2層至6樓的商場不動產使用權資產，等同宣告續租無望。

誠品在2023年首個開工日，終於發函給賣場內品牌廠商，表示因房東將收回建物，將營業至12月合約結束為止，認了信義店即將收攤。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

1980年開業的誠品敦南，在1995年開啟了24小時無眠書店的序幕，算一算台北在深夜、清晨與白天擁有一處不滅燈的書香，已經27年了，它成為誠品的堅持、也是唯一堅持這貫徹24小時營業的書店業者，2020年5月敦南走入歷史，24小時書店由信義店接棒，而今年年底，它又要遷移了，接棒的書店選項不多，靠近信義計畫區的松菸店、或是越來越受年輕人喜愛的南西商圈的南京店，都各擁支持者。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

據悉24小時書店會先以台北市最為考量，原因就是在台北長久的經營，已經培養出一群深夜至書店閱讀的族群，加上誠品門店的規模、動線、周邊交通等因素，松菸店跟南京店成為唯二的兩個選擇，最後便是考量所在地的商圈。

回到兩年前，敦南店的24小時書店的接棒，即便是信義店在2023年底面臨租約到期，也決定成為無眠書店的接手地，也就是因為信義計畫區的商圈，在權衡之下擁有最便利的交通位置，加上周邊有飯店、以及附近百貨努力經營深夜市場的利基下的考量。

業界人士指出，無論民眾對24小時書店有多少期待，最終還是要回到市場需求，有沒有來客？被需要的比重大不大？未來有沒有發展性？依照誠品之前決定24小時書店的考量，松菸店都比南京店條件稍高，首先，松菸店最靠近信義計畫區，人潮多、觀光客也將回流，很多飯店也在那邊，加上自己經營的行旅，深夜的人潮面基本就勝過南京店。

▲▼誠品南西試營運。（圖／記者李毓康攝）

此外，SOGO去年宣布拿下大巨蛋商場經營權，目前正積極規劃招商，根據設計其大巨蛋緊鄰松菸一面是可以直通的，如果選擇設在松菸店，還有SOGO可當作助力，未來可以期待，而雖然南京商圈近年崛起，吸引不少年輕人客群，但周邊文青店、百貨不會營業到深夜，附近飯店有規模的僅一、二家，晚上9點、10點後幾乎沒人，相對經營深夜書店需求不大。

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字：

誠品, 信義, 收攤, 吳旻潔誠品, 統一, 續租, 信義誠品, 誠品信義, 24小時書店

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