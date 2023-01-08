冬季寵兒「羽絨衣」也有可愛風！Moncler優雅毛絨感、Ami亮粉色不挑人

實習記者蔡孟廷／綜合報導

冬季保暖單品不外乎就是羽絨衣、大衣，穿上羽絨衣顯胖又顯老是大家的既有觀念，要不是為了保暖根本不會穿，不過現在越來越多品牌在試著改變大家對這項單品的印象，推出更時髦、可愛、帥氣的選擇，從Moncler的Genius系列與各種設計師聯名，到以羽絨衣為主的設計師品牌Chen Peng，大家都在探索它的不同可能。

Moncler Grenoble

Moncler Grenoble系列是為了探索戶外而生，以功能性為主，同時結合優雅法式美學，戶外活動依舊能夠讓美麗與勇敢一起同行，這件羽絨衣在外側和領口都用了搖粒絨保暖，只要天氣冷就能把滿滿的溫暖穿上身。

▲毛絨絨羽絨衣是Moncler結合可愛與機能的完美具現。（圖／翻攝自Moncler官網）

Chen Peng

來自中國設計師品牌Chen Peng與LVMH集團精品電商平台24S合作，重新復刻2021年秋冬系列，讓錯過的粉絲有再一次入手的機會，有如天空一般的色調，讓視覺感受更輕盈，寬大的剪裁更能包容各種身材，中性設計也模糊性別界線。

▲優雅的天空藍，加上寬大的剪裁，不分性別的設計讓每個人都能輕鬆著用。（圖／翻攝自24S官網）





AMI Paris

AMI Paris一直以來都維持著法式的簡約與精緻，廣受時尚圈的喜愛，秋冬更是以鮮豔的色彩為各位開了一場花都的藝術沙龍，強眼的亮粉色羽絨衣，蓬鬆柔軟的外型，在左邊手臂上縫著小小的愛心Logo，完美平衡高調與低調，不挑人男女都能穿。

▲鮮豔亮粉色與低調沉穩的Logo形成對比，讓整件羽絨衣的設計保持簡約，展現設計師的功力 。（圖／翻攝自AMI Paris官網）