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統一收回誠品做「時代百貨二館」　擠進信義百貨前三大

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▲統一時代百貨,市府轉運站,市政府站,信義區。（圖／統一時代百貨提供）

▲統一時代百貨傳將擴大到信義誠品店成為二館。（圖／統一時代百貨提供）

記者蔡惠如／台北報導

誠品信義店確定在今年底收攤，大房東統一取得使用權資產，市場傳言表示目前初步會以「時代百貨二館」方向做規劃，因其建築正好緊臨統一時代百貨。據悉收回商場決定早就在數年前已經確定，在百貨激戰的信義區取得更大賣場空間，且百貨數增加至兩間，將擠進信義區百貨業者三巨頭。此外市府轉運站BOT案將在2055年到期，回收誠品也能確保統一集團在信義計畫區的聲量。

信義計畫區目前是全球百貨密度最高的商業區之一，目前以1997年首先開幕A11的新光三越為中心，共有4間分店組成信義新天地，其次是微風擁有信義、松高、南山3間分店，在統一拿下誠品信義店改成自家百貨之後，擁有2間分店便成為信義區前三大百貨公司。

而市場在數年前就已傳出，統一準備在誠品信義店2023年到期後收回，擴大自家百貨賣場，以獲得更有利的談判與商業規模，目前統一傾向收回後由集團自行使用，不會外租，因時代百貨已經有自己的招商團隊，且時代百貨營業額相當穩定，正常年營收在50億元上下，沒道理不自己來做，新館據了解將由統一集團美麗事業董事長高秀玲主導，博客來的實體書店之後也將進駐。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲誠品信義店在今年底確定熄燈。（圖／記者湯興漢攝）

誠品在去年股東會上透露信義店續租困難的消息，當時誠品董事長吳旻潔表示「對信義區沒有任何備案」，一部分也是尋求是否有潛在房東的意味，然而信義計畫區經過20年的發展，含金量早已不可同日而語。

之前曾被點名可能進駐的微風百貨，就已在當下表示沒有與誠品合作的規劃，且看似最有機率的微風松高，也在去年談定進駐無印良品、lululemon等旗艦大店後滿櫃，Neo 19在原有經營團隊續約失利，看似有機會點的情況，據悉在其租金過高的情況下，誠品書店的進駐機會也很渺茫。

對此，統一時代百貨回應，後續會依照集團的整體規劃來配合進行。

關鍵字：

統一, 時代百貨, 誠品信義

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