美妝達人都大推的「進階版油敷法」　簡單3步驟保濕穩膚超有感

▲乾冷冬天正適合油保養，搭配熱敷不僅舒服還更有效。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導

進入了最冷的冬天時節，乾冷空氣也間接減緩皮脂分泌速度，使肌膚開始出現乾癢脫屑或緊繃問題，就算用上了比較滋潤的乳霜，有時還是感覺不夠力，這時候就是油保養的最佳時機！除了在日常保養中加入保養油的基本用法，快來試試許多美妝達人、部落客都大推的「油敷法」，尤其搭配熱敷，溫暖肌膚的同時又能促進吸收，正適合寒冷冬季。

這套「冬日油敷法」只要3個步驟、簡單5分鐘，藉由水氣、溫度讓毛孔敞開，能加速活化循環，透過熱蒸氣讓滲透效果更好，帶給肌膚更深層的吸收。特別適用於被疲勞轟炸或暗沉鬆弛的肌膚急救，藉著「暖和溫度」與「以油養膚」的雙重呵護，重置冬日肌膚的修復力，加強肌膚屏障。

Step 1：清潔後先以水狀保養打底



洗臉後，先以花水或化妝水調理全臉。

Step 2：以油按摩拉提全臉



接著再以單方植物油或可在植物油中加入約15～20滴美容液混合，如果有恆溫加熱墊可將植物油加溫，沒有的話可利用搓熱的掌心溫熱，再取適量植物油或與美容液混合好的油塗抹於臉部，輕輕按壓、按摩拉提全臉2～3分鐘。按摩後不用擦拭肌膚上的油質，想要加強油敷效果的話，還可再重複一次塗上植物油。

Step 3：以熱毛巾或面膜巾熱敷

使用加熱過或浸泡熱水擰乾的面膜敷巾，覆蓋全臉約1～2分鐘後，取下輕輕按壓全臉幫助吸收。

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