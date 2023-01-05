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美妝達人都大推的「進階版油敷法」　簡單3步驟保濕穩膚超有感

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▲▼ 美妝達人都大推的進階版油敷法 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲乾冷冬天正適合油保養，搭配熱敷不僅舒服還更有效。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導　

進入了最冷的冬天時節，乾冷空氣也間接減緩皮脂分泌速度，使肌膚開始出現乾癢脫屑或緊繃問題，就算用上了比較滋潤的乳霜，有時還是感覺不夠力，這時候就是油保養的最佳時機！除了在日常保養中加入保養油的基本用法，快來試試許多美妝達人、部落客都大推的「油敷法」，尤其搭配熱敷，溫暖肌膚的同時又能促進吸收，正適合寒冷冬季。

這套「冬日油敷法」只要3個步驟、簡單5分鐘，藉由水氣、溫度讓毛孔敞開，能加速活化循環，透過熱蒸氣讓滲透效果更好，帶給肌膚更深層的吸收。特別適用於被疲勞轟炸或暗沉鬆弛的肌膚急救，藉著「暖和溫度」與「以油養膚」的雙重呵護，重置冬日肌膚的修復力，加強肌膚屏障。

Step 1：清潔後先以水狀保養打底

洗臉後，先以花水或化妝水調理全臉。

Step 2：以油按摩拉提全臉

接著再以單方植物油或可在植物油中加入約15～20滴美容液混合，如果有恆溫加熱墊可將植物油加溫，沒有的話可利用搓熱的掌心溫熱，再取適量植物油或與美容液混合好的油塗抹於臉部，輕輕按壓、按摩拉提全臉2～3分鐘。按摩後不用擦拭肌膚上的油質，想要加強油敷效果的話，還可再重複一次塗上植物油。

Step 3：以熱毛巾或面膜巾熱敷
使用加熱過或浸泡熱水擰乾的面膜敷巾，覆蓋全臉約1～2分鐘後，取下輕輕按壓全臉幫助吸收。

▲▼ 美妝達人都大推的進階版油敷法 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ） 

▲Melvita 摩洛哥堅果油，50ml，NT$1,380。

摩洛哥堅果油是Melvita超經典人氣商品，有「全能美容油」之稱，以400顆摩洛哥堅果製成，內含豐富脂肪酸，具有絕佳的水合保濕功效，能增加肌膚彈性，並強化修護皮脂膜，幫助提升膚質彈性與柔軟緊實。

▲▼ 美妝達人都大推的進階版油敷法 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲CHANEL 奢華極萃肽金賦活油，15ml，NT$20,790。

全新升級奢華極萃肽金賦活油加入「喜馬拉雅朱玉雪當藥」成分，滋養效果雙倍加乘，搭配複合活性成分「三胜肽及四胜肽」和經典成分五月梵尼蘭，能協助降低衰老，同時幫助肌膚修護。

▲▼ 美妝達人都大推的進階版油敷法 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲自然美 玫瑰果煥活精華油，30ml，NT$3,380。

添加冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油和獨創巨藻幹細胞專利萃取成分，打造而成的輕潤營養油，可單擦滋養潤膚，也可當按摩油使用。

▲▼ 美妝達人都大推的進階版油敷法 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲La Colline 極品無齡精萃油，30ml，NT$14,500。

特別針對輕熟齡以上肌齡研發，富含極品無齡系列最頂級肌密成分，蘊含多元不飽和脂肪酸的金緻複方油，給予肌膚深度滋潤，有效改善後天乾肌的困擾，提亮膚色重拾健康光采，是一款全方位抗老精萃油。

▲▼ 美妝達人都大推的進階版油敷法 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DR.WU 角鯊玫瑰果賦活精華油，30ml，NT$2,200。

嚴選ECOCERT認證法國頂級植萃角鯊，透過25道「超微分子冷壓技術」，將油脂細緻化，打造高親膚、輕盈質地，能迅速滲透肌膚，不悶、不黏、不致痘。更添加3重珍奢精華油和1重珍稀藻精萃，能深層滋養、撫平細紋並提亮肌膚。

關鍵字：

保養, 護膚, 油敷法, 精華油, 保養油, 美容油, 用法, 乾燥, 紋路, 保濕, 抗老

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