朱軒洋遊日本砸15萬　難得治裝、戴MIDO錶甩邋遢形象

▲朱軒洋腕錶處女秀獻給MIDO。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《黑的教育》獲封第59屆金馬獎最佳男配角的男星朱軒洋，今為MIDO瑞士美度表獻出處女秀，戴上通過瑞士天文台（COSC）認證的最新力作Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，讓自認向來邋遢的他興起戴好錶的念頭，他透露日前在日本旅行13天兼跨年，旅費加上戰利品花費近15萬元，向來節儉的他難得為自己治裝，他笑著說：「可能被日本文化氣息感染，竟會開始想明天要穿什麼。」

▲朱軒洋佩戴MIDO最新力作MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

朱軒洋今所戴的MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，被他視為正裝與休閒都百搭的設計，分別有黑綠漸變雙色直條紋面盤不鏽鋼鍊帶錶、黑灰漸變面盤搭配黑色PVD不鏽鋼錶2種款式，均配上米色Super-Luminova® 夜光塗層的時標及時、分針，內載瑞士官方天文台認證、具絕佳抗磁性矽游絲的Mido Caliber 80 Si自動上鍊機芯，品牌同時宣布自今年起，針對瑞士天文台認證錶款，全球保固延長至5年。

▲MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，40,400元。





▲MIDO Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶黑色PVD款，41,800元。

MIDO同步發表Multifort M 先鋒系列M腕錶，同樣以精準性能與時尚配色吸睛，共有黑、灰、藍、白4款漸層直條紋面盤的樣式，搭載MIDO Caliber 80自動上鍊機芯及Nivachron™游絲，為入門機械錶的優質選擇。

▲MIDO Multifort M先鋒系列M腕錶黑灰漸變色面盤鍊帶款（左）28,300元，藍面款27,300元。



同屬Swatch Group的浪琴表（Longines），也強調非凡精準度，旗下RECORD HERITAGE計時碼錶搭載具備高抗磁性能的矽游絲獨家浪琴表機芯，同樣獲得瑞士天文台認證，啞光黑色面盤3時方向為小秒盤，9時位置為30分鐘計時盤，配上金色葉形指針展露復古風格。

▲浪琴表RECORD開創者系列RECORD HERITAGE腕錶，100,300元。（圖／浪琴表提供）



