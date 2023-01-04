Dyson新款Gen5Detect清潔力更強　「二合一吸頭」更好用

▲Dyson在台發布新款Gen5Detect手持式吸塵器。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春節即將來臨，大掃除議題又起，Dyson今（1／4）在台宣布旗下最新款吸塵器Gen5Detect，各處藏有小升級，包括吸力增強、全機密封過濾、顯示數據改良、雷射吸頭範圍更廣，此外連吸頭都推出二合一，加強使用者的清潔體驗，售價28,900元。

在台無線吸塵器銷量冠軍的Dyson，近年致力於強化使用者體驗，包括機身變輕、螢幕顯示數據、雷射吸頭與空氣過濾系統等等，最新款的Gen5Detect採用新一代數位馬達，可產生262AW的吸力，是至今該品牌吸力最強的產品。

而因應強力的氣流流轉，機身也採用HEPA濾網與全機密封過濾系統，避免讓灰塵再排出成為二次污染，去年起推出的光學偵測技術的雷射吸頭，也在最新產品中升級成Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭，能讓照明的區域增加2倍，且優化使用者介面，讓清潔表現更數據化。

且無線吸塵器內建除塵及隙縫吸頭，可直接切換手持模式，採用一鍵式電源控制，不用再持續按住按鈕清潔，搭配重新設計的壺型手柄，號稱可升級腕部握持感，續航力最長可達70分鐘，大空間的家庭清潔也可滿足，搭配無纏結錐形吸頭、二合一組合吸頭、硬漬吸頭、迷你軟質毛刷吸頭、斜角縫隙吸頭、無痕軟毛塵刷、伸縮軟管與充電底座跟充電器配件，售價為售價28,900元。

▲Dyson新款Gen5Detect內建二合一吸頭，手持跟吸地可輕鬆切換。（圖／品牌提供）

▲可更換電池，不怕使用到一半沒電。（圖／品牌提供）

台廠HOBOT近期也發表旗下最新產品「雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人」，主打集塵盒壓縮科技，強調可將盒內灰塵使用刮板壓縮，號稱可增加5倍容塵量，與目前各品牌主打以集塵袋解決清掃痛點的市場定位，做出差異化，另針對家中長髮、寵物毛髮要解決的使用者，也有設置專屬吸毛髮口，減少纏繞情況。

▲95%都是台灣製造與設計的雷姬D8掃地機器人近期上市。（圖／業者提供）

目前市售掃地機器人自動集塵逐漸成主流，雷姬D8捨去集塵袋設計，採用壓縮技術，將集塵盒內的灰塵毛髮，採用2公釐厚的刮板進行壓縮，除可減少倒塵次數之外，還能將毛髮塵埃變成較硬的「類塊狀狀態」，在傾倒時減少塵埃飛揚。

而這樣的設計，也能讓雷姬D8無需往上延伸的吸塵機台，對於有限空間的家中擺放更加容易。針對家中有長髮、寵物毛髮的使用者，延續獨家專利前吸髮口設計，號稱清掃過程中可預先吸入82%的地上毛髮。

而受到不少好評的拖地功能，雷姬D8延續加壓仿手拖設計，也可偵測地面材質，及時抬起拖布以避免沾濕地毯並加強吸力。業者表示，D8機身內新設置6個上一代產品沒有的偵測器，對於前方物件的掃描偵測能更全面，避免有因為迴避而停止前進的狀況，而明年也將推出選配的「洗布站」提供抹布清潔功能，讓消費者可針對家中空間與需求選購。雷姬D8售價19,800元。