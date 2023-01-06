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4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福

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▲▼ 帥哥,男人,型男,墨鏡。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲幾種男人會讓女生傷心，自己要心裡有數。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

當然我們要對人性充滿正面態度，但有些男人就是不懷好意，雖然不要失去信心，但也不能沒有警覺心，那些以「玩弄」為出發點的男人，會有下列4種舉動，無論你是否仍在曖昧或是已開始，都需要心裡有數。

很愛忌妒
在還沒有很熟的時候，對方出現忌妒感，通常是相當加分的，「他一定是心中有點在乎我，才會這麼介意這件事」、「吃醋的樣子很可愛」，但請好好的觀察一下，對方嫉妒是為了「他自己」還是「你」，有時候出發點只是他的自尊心高，想說怎麼能輸給條件這麼差的對手，或是女伴被人搶走我多沒面子，這種人最好還是早點放棄吧。

▲男人，帥哥，男生，鬍渣，帥氣，型男。（圖／pixabay）

輕易的說出承諾
兩人還沒有正式交往，卻時時把「同居」、「結婚」這種類似承諾的話掛在嘴邊，是相當不妙的，很喜歡說「以後你也要幫我做這種早餐喔」、「如果我們結婚，你天天都要幫我吹頭髮喔」，這不是一種承諾，而是他慣用讓對方安心的社交用語。

▲男女,戀愛,男孩,感情,男人,父子,男友。（圖／翻攝自pixabay）

總是讓你等待
這裡說的並不是交往的感覺，而是很直白的「等待」，約會時總是遲到、排隊買票總是女生先排他後到，可以從2點看出幾個事實，第一他覺得你是乖乖牌、不會抱怨，第二就是他不在乎你的感受，比自己的方便放得比較前面，第三就是他試圖在兩個人的關係中取得主導權，通常這種男人，你不會在他手裡獲得幸福的。

▲▼帥哥，男神。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

輕易地示弱
一般而言，男性都不會讓人看到軟弱的樣子，若你才剛認識對方，他就在你面前哭泣或悲傷，絕大部分只有一個理由，就是想激發你的母性，而且會讓人覺得「他居然在我面前曝露出最真實的他」、「對他而言我是不是很特別」，其實這只是一種假象，能輕易示弱的男生其實更不能信任。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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