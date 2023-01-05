風・Luxury／網哀號勞力士新年漲價變傳統　梅西的半金錶漲最兇

▲梅西（右）與老婆安托內雅約會，戴勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶黃金及蠔式鋼款。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

精品圈流傳一句「早買早享受」，還真有幾分道理，因為在2023年第一天，瑞士錶界龍頭勞力士（Rolex）已全面調漲價格，漲幅從2%至6%不等，帶領阿根廷隊奪下2022世足賽冠軍的足球巨星梅西所戴的半金款式Oyster Perpetual Datejust 41腕錶，即屬於漲幅最高的錶款，從449,500元調到477,000元，跨年就要多掏27,500元。

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶黃金及蠔式鋼款調價前449,500元，漲價後為477,000元。（圖／品牌提供）

勞力士2022年第一天全面調漲，2023年首日再度漲價，讓錶迷哀號新年漲價怎麼成為「傳統」，實情是原物料不斷上漲、工資調升，讓品牌不得不做出漲價決定，今年以半金款式漲幅最高達6%。

▲梅西旅行必備的勞力士「可樂圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款。（圖／翻攝leomessi IG）





▲勞力士紅藍雙色Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款，調價前348,000元，漲價後355,000元。（圖／品牌提供）



阿根廷足球巨星梅西擁有的勞力士「可樂圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款、深受追捧的「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，以及Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，漲幅較小約2%。品牌另一大件事為投入二手錶市場，未來會帶來什麼變化值得關注。

▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，調價前334,500元，調漲後341,000元。（圖／翻攝Rolex IG）





▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，調價前480,500元，調漲後491,000元。。（圖／品牌提供）

其他瑞士腕錶品牌也擋不住漲勢，據悉歐米茄（OMEGA）、MIDO（美度表）等將於2月1日起調價，漲幅仍未定；而「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）則表示未接收到調價相關訊息。

▲歐米茄碟飛典雅系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕錶，400,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）





▲歐米茄碟飛典雅系列石英27.5毫米腕錶，919,000元。