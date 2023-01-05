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潮牌慶新年搶推毛絨絨「兔耳朵小偷帽」　榮登兔年最萌單品

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記者王則絲／台北報導

為迎接即將到來的農曆兔年，許多家品牌紛紛推出了兔年限定單品，搶攻各位荷包。近日日本潮牌AMBUSH便搭上了這波新年熱潮，推出一款「兔耳朵小偷帽」，毛絨絨的外型簡直太療癒了，榮登兔年最萌、最吸睛的單品。

▲兔耳朵小偷帽。（圖／翻攝自AMBUSH）

▲AMBUSH搭上新年熱潮，推出「兔耳朵小偷帽」迎兔年。（圖／翻攝自IG）

近期時尚圈掀起一波「巴拉克拉法帽」、暱稱「小偷帽」的風潮，像是BLACKPINK帶貨王Jennie私下就非常喜歡這種帽款，先前《ET FASHION》曾為大家整理過，包括LEMAIRE、JW ANDERSON⋯⋯所推出的巴拉克拉法帽，Jennie都擁有。

▲兔耳朵小偷帽。（圖／翻攝自AMBUSH）

▲兔耳朵小偷帽。（圖／翻攝自AMBUSH）

▲AMBUSH兔耳朵小偷帽細節。（圖／翻攝自AMBUSH）

這回AMBUSH在新年前夕推出「YEAR OF THE RABBIT」飾品配件系列，其中便包含了這一款「BUNNY BALACLAVA兔耳朵小偷帽」，整頂毛絨絨的材質、以人造毛模擬出兔毛的柔軟觸感，共帶來粉色與灰色，戴上後僅露出眼睛部位，可愛之間藏不住怪誕時髦，一釋出就在網路上形成討論，並在開賣不久後便全數完售，顯現大家的接受度意外的高，若是在過年期間戴上，絕對能成為全場最潮、最萌的那位。

►5頂「Jennie同款」冬季帽子搜羅　時髦小偷帽、貝雷帽來自這些品牌

關鍵字：

AMBUSH, 兔年, 新年, 兔耳朵小偷帽

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