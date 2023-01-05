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趙露思胸下挖洞小露性感　絕配各色蛇包青春無敵

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▲▼ 趙露思 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌大使趙露思出席2023春夏配件系列預覽會。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

24歲大陸女星趙露思因演出戲劇《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》爆紅，吸引精品上門邀她合作，成為新一代的「帶貨王」。日前她以寶格麗（BVLGARI）品牌大使身分，出席在北京舉辦的2023春夏配件系列預覽會，她穿胸前宛如蝴蝶結且下緣挖洞設計的黑色洋裝出席，微露性感的心機裝扮與各色繽紛包款完美搭配，讓粉絲眼睛都不知道該看哪了。

▲▼ 趙露思 。（圖／公關照）

▲趙露思示範寶格麗SERPENTI EAST-WEST MAXI CHAIN艷彩紫水晶色都會小牛皮肩背包，98,600元。

趙露思一連示範寶格麗多個新包，包括蓊鬱花園Emerald Garden主題的ERPENTI CABOCHON MAXI MATELASSÉ翠綠色小牛皮肩背包、紫水晶色調的EAST-WEST MAXI CHAIN艷彩紫水晶色都會小牛皮肩背包，以及將小巧的SERPENTINE POUCH鮮豔紫水晶色小牛皮迷你手拿包轉化成斜背包，再繫上絲巾，背起來模樣俏麗，洋溢青春氣息。

▲▼ 趙露思 。（圖／公關照）

▲趙露思斜背BVLGARI SERPENTINE POUCH鮮豔紫水晶色小牛皮迷你手拿包相當俏麗，49,500元。

而迎接新春來臨，趙露思又換上GUCCI兔年限定系列的短版帽T搭配牛仔裙，隨興斜躺在地上露出平坦腹部吸睛，手同時拎著GUCCI斜條紋新包，配上她的燦爛笑容，顯露她準備放假過新年的期待心情。

▲▼ 趙露思 。（圖／翻攝微博）

▲趙露思穿GUCCI兔年新裝與新包迎接農曆新年。（圖／翻攝趙露思微博）

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關鍵字：

趙露思, BVLGARI, 寶格麗, GUCCI

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