fb ig video ETtoday search mobile

梅西抱金盃、慶功遊行同款衣買得到！台灣限量開賣「adidas冠軍三星」

>

記者鮑璿安／台北報導

「獅王」梅西（Lionel Messi）率領阿根廷隊拿下世足冠軍，開心到手捧金盃當成床伴，IG貼文獲得超過5千萬讚數，而他身上的阿根廷隊三星冠軍短袖上衣，如今在adidas全台門市限量販售，讓球迷能一同入手，歡慶榮耀時刻。

球王梅西先前於IG曝光身穿阿根廷隊三星冠軍短袖上衣的畫面，該款上衣也將於1月4日起在adidas全台門市與官方網站限量販售，adidas 身為阿根廷國家隊贊助商，這次特別推出「阿根廷隊冠軍三星」系列商品，排列在上衣的星星也躍升為三顆，象徵三次世界盃冠軍更紀念著阿根廷隊的榮耀時刻。

冠軍短袖上衣與冠軍連帽上衣延續阿根廷隊的經典藍白配色，其中最耀眼的莫過於燙金方式印製三顆星星與阿根廷世界盃的隊徽圖騰，相當值得收藏。

▲「獅王」梅西（Lionel Messi）Adidas。（圖／品牌提供）

▲「獅王」梅西（Lionel Messi）Adidas。（圖／品牌提供）

▲冠軍短袖上衣已上市，帽T於1月中旬上市。（圖／品牌提供）

【看更多】

New Balance 秋冬機能鞋款

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA系列 1906R，具備防潑水功能。（圖／品牌提供）

New Balance特別請到亞太區形象大使李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA 系列 1906R ，勢必又是一雙話題鞋款，本季特別採用軍規等級的 CORDURA 抗撕裂面料，加上防潑水功能應對陰雨天氣，性能與顏值兼具。此外，有著經典 574 鞋履輪廓、結合新穎潮流線條的 57/40 ，則是首次搭載 GORE-TEX 防水材質，也成為熱門首選之一。

關鍵字：

梅西, Lionel Messi, adidas

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意

Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意

「嘴硬心軟」代表星座Top 3 ！　冠軍一哄就好，用盡全力經營關係

「嘴硬心軟」代表星座Top 3 ！　冠軍一哄就好，用盡全力經營關係

趙露思跨年「2套黑色禮服」美成天仙！　放送筆直長腿唱跳電暈

趙露思跨年「2套黑色禮服」美成天仙！　放送筆直長腿唱跳電暈

超準心理測驗！盤點你2022年最大的人生收穫跟今年運勢 安格斯12星座一周運勢1／2-1／8　新年首周巨蟹、摩羯完美開啟 做對時機事半功倍！研究：喝牛奶最佳時間竟是「睡前」 奶酥不是第一！營養師曝「台式麵包熱量排行榜」，這樣吃更健康 邱淑貞女兒「穿中空裙」超仙模樣曝光！　繼承基因逆天身材藏不住 裴斗娜低胸裙裝罕露事業線！大膽裸上身放送性感「背溝」 41歲阿嬌「緊身胸衣禮服」美成白天鵝！　瘦回巔峰狀態不輸少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面