梅西抱金盃、慶功遊行同款衣買得到！台灣限量開賣「adidas冠軍三星」

記者鮑璿安／台北報導

「獅王」梅西（Lionel Messi）率領阿根廷隊拿下世足冠軍，開心到手捧金盃當成床伴，IG貼文獲得超過5千萬讚數，而他身上的阿根廷隊三星冠軍短袖上衣，如今在adidas全台門市限量販售，讓球迷能一同入手，歡慶榮耀時刻。

球王梅西先前於IG曝光身穿阿根廷隊三星冠軍短袖上衣的畫面，該款上衣也將於1月4日起在adidas全台門市與官方網站限量販售，adidas 身為阿根廷國家隊贊助商，這次特別推出「阿根廷隊冠軍三星」系列商品，排列在上衣的星星也躍升為三顆，象徵三次世界盃冠軍更紀念著阿根廷隊的榮耀時刻。

冠軍短袖上衣與冠軍連帽上衣延續阿根廷隊的經典藍白配色，其中最耀眼的莫過於燙金方式印製三顆星星與阿根廷世界盃的隊徽圖騰，相當值得收藏。





▲冠軍短袖上衣已上市，帽T於1月中旬上市。（圖／品牌提供）

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▲李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA系列 1906R，具備防潑水功能。（圖／品牌提供）

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