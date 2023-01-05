伯爵手工雕鑿明月　詩意錶機芯也藏新月

▲伯爵Altiplano系列月相顯示18K白金高級珠寶腕錶，1,730,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

深受女性喜愛的複雜功能月相顯示又添優雅新作，伯爵（PIAGET）Altiplano系列首次推出月相錶，於6時位置展現大型的月相視窗盡顯大器風範，細細欣賞如鑽石般亮澤紋理的月亮，為手工雕鑿而成，令人驚喜的是錶背也藏有彎月，內載的580P月相顯示自動上鍊機芯，自動盤以藍色亮漆繪出新月圖案，隨著手腕擺動流轉，為錶上鍊的同時也充滿詩意。





▲伯爵Altiplano系列月相顯示玫瑰金高級珠寶腕錶，1,210,000元。





▲伯爵Altiplano系列月相顯示腕錶的580P機芯自動盤，以藍色亮漆繪出月牙圖像。

首曝光的伯爵Altiplano月相錶共有2種款式，均採用雕刻技術於珍珠母貝面盤上刻劃出放射線圖案與完美交疊的弧形，玫瑰金版整個面盤都是珍珠母貝材質，白K金腕錶則更為貴氣，於面盤上方運用砂金石象徵閃耀的星空，與月相窗的夜空相呼應，且錶圈鑽石採下沉式鑲嵌，璀璨奪目。





▲海瑞溫斯頓Midnight系列月相功能39毫米鑽滴腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）於女性月相錶亦有浪漫詮釋，Midnight靜夜系列月相功能39毫米鑽滴腕錶的藍色漆面就像夜空，灑落214顆猶如銀河的美鑽，彎月形的視窗顯現星星圖案與銀色月亮，隨著時間推移展現月相盈虧，錶殼也鑲嵌91顆鑽石，與浪漫夜空相互輝映。

