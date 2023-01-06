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冬季就是要穿馬汀鞋！女孩必學5搭配技巧　褲管塞鞋超時髦

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實習記者黃麗頻／綜合報導

冬季穿搭絕對不能少了靴子這個單品，而馬汀鞋是一個非常好的選擇，不僅百搭有型還相當耐穿，在寒冷的雨季裡還能防水、防寒；不過，馬汀鞋怎麼搭藏著一大學問，以下統整5種馬汀鞋穿搭小技巧，讓你看起來顯瘦又增高！

＃褲管塞鞋裡帥氣有型

其實穿高筒馬汀鞋非常注重腿長，一不小心可能就翻船了，試著將褲管塞進鞋裡，無論是緊身褲還是縮口褲，都能達到拉長小腿比例、強調腳踝纖細度以及顯瘦的效果，若你偏好帥氣的穿搭風格，不妨試試這樣穿！

＃洋裝搭配秒變酷甜女孩

誰說馬汀鞋只能搭褲裝呢！搭上短版碎花洋裝，讓原本甜美的造型多了點個性，一秒變成酷甜Girl；而搭配長裙能增添一絲成熟感，值得注意的是，建議裙長落在鞋身三分之一的地方，才能為整體視覺拉長比例！

＃短褲搭絲襪迷人又性感

短褲搭馬汀鞋是個經典的穿搭，更是許多辣妹的穿搭首選，看起來視覺比例佳又能小露性感；而對腿部沒有自信的女孩們，可以藉由絲襪柔和腿部線條，達到拉長比例的效果，更多了一分撫媚的氛圍，迷人又性感。

＃低筒馬汀配長襪文青好時髦

文青系必學穿法！馬汀鞋外型率性、剛烈，不少人會害怕穿起來過於搶眼，其實只要選擇低筒的馬汀鞋，再配上過腳踝的長襪，不僅能拉長視覺比例，還能從搖滾風搖身變成文藝學院風，可愛又時髦，不愧是韓妞最愛的搭法！

＃白色馬汀穿搭更吸睛

覺得黑色馬汀鞋太過呆板、無趣嗎？那就來嘗試白色的馬汀鞋，亮白色的鞋面讓穿搭更加出彩，搭配較為鮮豔的衣著，不僅不違和還能讓色彩看起來更為柔和，也能讓穿搭具統一性，完全不怕難駕馭！

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關鍵字：

馬汀, Dr. Martens, 馬汀鞋穿搭, 冬季穿搭

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