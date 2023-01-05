營養師公開「熱甜湯熱量表」，挑選2款甜湯讓你體重沒負擔

▲挑選甜湯有撇步。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣冷颼颼，正餐過後是不是想來碗甜湯呢？營養師高敏敏提醒，滿足口腹之慾同時，小心別熱量超標造成身體負擔，她建議無料燒仙草和冰糖銀耳紅棗都是好選擇，讓你吃甜甜又不怕胖，附上熱甜湯熱量圖鑑讓你一次看仔細。



營養師高敏敏分享，挑選熱甜湯時，除了看清楚熱量外，精製糖含量也要特別注意，甜湯為了製造出濃稠口感，也會利用澱粉下去勾芡，這些也都是發胖陷阱。

像是芝麻糊、杏仁糊就是油脂含量比較高的甜湯，本身油脂含量高，若是真的想喝，建議和大家分食最好，熱量較低的選擇也有無料無糖的燒仙草或冰糖銀耳紅棗，冷冷天喝下肚，一樣很暖和。

高敏敏提到，冰糖銀耳紅棗中的銀耳屬於蔬菜類，它的熱量和膳食纖維都很討喜，蔬菜不管放在哪裡都是萬年不敗的好夥伴，最後也提醒大家挑選食物時，除了熱量以外，食物的組成部分也是重點，選擇少糖、高纖、學會拆解你吃下的食物種類，才能吃得更健康。

▲以一碗350ml為準。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#綜合燒仙草 429 Kcal

#花生甜湯 427 Kcal

#綜合豆花 420 Kcal

#小湯圓紅豆湯 405 Kcal

#芝麻糊 403 Kcal

#紫米紅豆湯 355Kcal

#紅豆湯 #綠豆湯 345 Kcal

#杏仁茶 315 Kcal

#薑汁奶茶 305Kcal

#薑汁甜豆花 無加料 300 Kcal

#芋頭椰汁西米露 262 Kcal

#楊枝甘露 254 Kcal

#桂圓紅棗茶 215Kcal

#燒仙草 無加料 150 Kcal

#冰糖銀耳紅棗 90 Kcal