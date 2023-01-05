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盤點「瘦子吃不胖的7個飲食習慣」，放慢速度、改變順序很有用

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▲▼盤點「瘦子吃不胖的7個飲食習慣」 。（圖／Unsplash）

▲瘦子朋友的飲食習慣值得參考。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣越冷，食慾就大開，低頭看看自己的肚子真的很無語，但是觀察身邊的瘦子朋友，即便吃但仍然吃不胖，盤點瘦子吃不胖的飲食習慣，或許能給想積極瘦身的你一點參考。

▲▼盤點「瘦子吃不胖的7個飲食習慣」 。（圖／Unsplash）

#飲食規律

三餐不規律就是發胖原因之一，記得三餐要照時間吃，千萬不要不吃早餐或是晚餐，哪一頓都不能少，若是處於飢餓狀態，下一餐反而吃更多。

#調整飲食結構

瘦子什麼都吃，但是他們吃的東西有篩選過，他們喜歡多吃富含蛋白質和膳食纖維的的食物，少吃精緻澱粉和脂肪量高的肉類，建議把米換成糙米，既健康又有飽足感。

▲▼盤點「瘦子吃不胖的7個飲食習慣」 。（圖／Unsplash）

#改變吃飯順序

正確的進餐順序應該是菜→肉蛋類→主食，這樣的順序有助於控制血糖且幫助減脂。

#放慢吃飯速度

研究顯示大腦接收到飽腹信號需要一定的時間，若是吃得太快，信號還來不及傳達，容易造成已經吃飽了卻大腦還沒反應過來的狀況。

▲▼盤點「瘦子吃不胖的7個飲食習慣」 。（圖／Unsplash）

#少量多次喝水

多喝水能促進身體新陳代謝，同時加飽腹感，建議喝水應該少量多次喝水，一次喝太多沒用，建議飯前喝點水，也能幫助控制飯量。

#選擇清淡烹飪方式

少用炒和油炸，多用蒸煮方式，飲食避免重口味，重口味容易刺激食慾，不利於控制食量，容易讓你攝取更多熱量。

▲▼盤點「瘦子吃不胖的7個飲食習慣」 。（圖／Unsplash）

#用小一號餐具

餐具會影響食量，當你換成小碗小碟吃飯時，也不會減少吃東西的滿足感，但卻減少了進食量。

關鍵字：

瘦身, 習慣, 飲食

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