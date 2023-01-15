針織毛衣穿搭5技巧公開　全黑搭配好時髦、申敏兒同款打造知性學院風

實習記者黃麗頻／綜合報導

針織毛衣是冬季必備的百搭單品，不必費太多心力就能穿出時髦的感覺，搭什麼都好看，慵懶又舒適，尤其是在早晚溫差大的季節裡，更是相當好的選項之一，今天整理出5種常見針織毛衣穿搭，溫柔系美眉就是你！

＃針織毛衣＋白襯衫

「針織毛衣＋白襯衫」是萬年不敗的穿搭指南，單穿針織毛衣有時候會稍嫌無趣，這時像申敏兒一樣，在厚重的針織毛衣裡加入襯衫，為整體穿搭增添層次感，打造活力充沛的學院風，此外，若是嫌天氣熱，還能將針織毛衣當披肩，營造出不同氛圍。

＃針織毛衣＋牛仔褲

如果喜歡簡單的穿搭，針織毛衣＋牛仔褲絕對是永不退流行的選項！選擇素色的毛衣，搭配各式牛仔褲，隨性加上墨鏡、踩著高跟鞋即可出門，簡單卻不失時髦感，完全不用擔心會出錯；若稍嫌無聊，也可以選擇花色的針織毛衣，為整體造型添上活潑的色彩！

＃針織毛衣＋全黑單品

除了「針織毛衣＋牛仔褲」是經典不敗的選項，「針織毛衣＋全黑單品」也是相當簡單的組合！穿上最喜歡的毛衣搭上黑色牛仔褲、高跟鞋及包包，利用黑色讓毛衣瞬間成為穿搭的主角，簡約而俐落，一樣不用擔心會出錯，還超顯時尚感！

＃針織毛衣＋裙子

針織毛衣總帶給人溫柔氛圍，與裙子的甜美加總在一起，讓人在冷風颼颼的冬季，感到一絲溫暖；將針織毛衣配上短裙甜美、俏麗有活力，而配上長裙則顯優雅、慵懶有一絲隨性的魅力，不管是哪一種搭配都不會看起來呆板或沉悶。

＃針織毛衣＋短褲

辣妹沒有冬天，不怕冷的辣妹快看這裡！選擇一件Oversize針織毛衣，搭上短褲並在腰間繫上皮帶，冬季辣妹造型就這樣組裝完成，此外，毛衣可以跟褲子選擇對比色系，像是穿著黑色毛衣，可以利用白色的短褲加強整體的層次感。