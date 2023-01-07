Somi曬最新潮鞋搭襪套超辣　Converse X Ader Error首合作台灣也能買！

記者王則絲／台北報導

韓女星Somi（全昭彌）在IG上擁有超過1600萬粉絲，擁有一票忠實粉絲天天關注她的穿搭造型，最近Somi曬出她的最新潮鞋，為Converse與Ader Error的聯名鞋款，搭上襪套一秒化身Y2K少女，又帥又辣，立刻吸引目光，然而這次的韓星同款不再只能眼巴巴羨慕別人，台灣也能買到！

▲Somi於IG上曬出最新潮鞋。（圖／翻攝自IG）



擁有一張深邃混血臉孔的Somi，媽媽是韓國人、爸爸是荷裔加拿大人，自I.O.I女團成員出道後，現則是以Solo歌手身份活動，近日Somi的歌曲《XOXO》MV，才正式突破了1億次的點擊量里程碑，足見人氣。

▲Converse X Ader Error Chuck 70。（圖／品牌提供）



在Somi最新發布的貼文中，她曬出Converse與Ader Error首次聯名推出的潮鞋，「Converse X Ader Error」圍繞Ader Error全新品牌理念「The new is not new」打造，鞋款方面選擇Chuck 70經典鞋款加以改造，以分層堆疊處理的方式呈現，並加入可拆卸覆面以及刻意做舊的鞋邊膠條，疊加標語刺繡，麂皮鞋舌則飾有不同紋樣的定制聯名標識，製造出一種不完美的姿態，反而更具潮味；像Somi這樣搭上襪套，一秒營造出Y2K少女風格，帥氣之中藏不住火辣。

▲「Converse X Ader Error」系列服裝。（圖／品牌提供）



「Converse X Ader Error」系列除了Somi腳上的聯名鞋款，還包含了T恤、帽T等單品，簡約剪裁、乾淨灰色的表面上，中間圖案由ADER ERROR字樣的毛氈貼片和縫製Logo組成，「Converse X Ader Error」全系列台灣將於1月12日上市。