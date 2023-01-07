fb ig video ETtoday search mobile

Somi曬最新潮鞋搭襪套超辣　Converse X Ader Error首合作台灣也能買！

>

記者王則絲／台北報導

韓女星Somi（全昭彌）在IG上擁有超過1600萬粉絲，擁有一票忠實粉絲天天關注她的穿搭造型，最近Somi曬出她的最新潮鞋，為Converse與Ader Error的聯名鞋款，搭上襪套一秒化身Y2K少女，又帥又辣，立刻吸引目光，然而這次的韓星同款不再只能眼巴巴羨慕別人，台灣也能買到！

▲Converse X Ader Error。（圖／翻攝自IG）

▲Somi於IG上曬出最新潮鞋。（圖／翻攝自IG）

擁有一張深邃混血臉孔的Somi，媽媽是韓國人、爸爸是荷裔加拿大人，自I.O.I女團成員出道後，現則是以Solo歌手身份活動，近日Somi的歌曲《XOXO》MV，才正式突破了1億次的點擊量里程碑，足見人氣。

▲Converse X Ader Error。（圖／翻攝自IG）

▲Converse X Ader Error。（圖／翻攝自IG）

▲Converse X Ader Error Chuck 70。（圖／品牌提供）

在Somi最新發布的貼文中，她曬出Converse與Ader Error首次聯名推出的潮鞋，「Converse X Ader Error」圍繞Ader Error全新品牌理念「The new is not new」打造，鞋款方面選擇Chuck 70經典鞋款加以改造，以分層堆疊處理的方式呈現，並加入可拆卸覆面以及刻意做舊的鞋邊膠條，疊加標語刺繡，麂皮鞋舌則飾有不同紋樣的定制聯名標識，製造出一種不完美的姿態，反而更具潮味；像Somi這樣搭上襪套，一秒營造出Y2K少女風格，帥氣之中藏不住火辣。

▲Converse X Ader Error。（圖／翻攝自IG）

▲「Converse X Ader Error」系列服裝。（圖／品牌提供）

「Converse X Ader Error」系列除了Somi腳上的聯名鞋款，還包含了T恤、帽T等單品，簡約剪裁、乾淨灰色的表面上，中間圖案由ADER ERROR字樣的毛氈貼片和縫製Logo組成，「Converse X Ader Error」全系列台灣將於1月12日上市。

關鍵字：

Somi, Converse, Ader Error, 潮鞋, Chuck 70

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

小紅書爆紅！「挑房間」心理測驗，秒測你的潛在性格

小紅書爆紅！「挑房間」心理測驗，秒測你的潛在性格

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

星巴克1／7補班日推「全品項、無限時第二杯半價」　5間連鎖咖啡優惠一次看

星巴克1／7補班日推「全品項、無限時第二杯半價」　5間連鎖咖啡優惠一次看

皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效 蔡依林史上最辣「裸鑽尤物」禮服！合作國際級造型師　「假露三點」超狂 C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完 4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福 迪麗熱巴「直角眉＋淚痣」變歐美巨星　美腿若隱若現超誘人！ Jennie化身「暗黑人間香奈兒」搭機！　絲襪下長腿全露比例逆天 風・Luxury／網哀號勞力士新年漲價變傳統　梅西的半金錶漲最兇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面