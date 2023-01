Somi曬最新潮鞋搭襪套超辣　Converse X Ader Error首合作台灣也能買！

記者王則絲/台北報導

韓女星Somi(全昭彌)在IG上擁有超過1600萬粉絲,擁有一票忠實粉絲天天關注她的穿搭造型,最近Somi曬出她的最新潮鞋,為Converse與Ader Error的聯名鞋款,搭上襪套一秒化身Y2K少女,又帥又辣,立刻吸引目光,然而這次的韓星同款不再只能眼巴巴羨慕別人,台灣也能買到!

▲Somi於IG上曬出最新潮鞋。(圖/翻攝自IG)



擁有一張深邃混血臉孔的Somi,媽媽是韓國人、爸爸是荷裔加拿大人,自I.O.I女團成員出道後,現則是以Solo歌手身份活動,近日Somi的歌曲《XOXO》MV,才正式突破了1億次的點擊量里程碑,足見人氣。

▲Converse X Ader Error Chuck 70。(圖/品牌提供)



在Somi最新發布的貼文中,她曬出Converse與Ader Error首次聯名推出的潮鞋,「Converse X Ader Error」圍繞Ader Error全新品牌理念「The new is not new」打造,鞋款方面選擇Chuck 70經典鞋款加以改造,以分層堆疊處理的方式呈現,並加入可拆卸覆面以及刻意做舊的鞋邊膠條,疊加標語刺繡,麂皮鞋舌則飾有不同紋樣的定制聯名標識,製造出一種不完美的姿態,反而更具潮味;像Somi這樣搭上襪套,一秒營造出Y2K少女風格,帥氣之中藏不住火辣。

▲「Converse X Ader Error」系列服裝。(圖/品牌提供)



「Converse X Ader Error」系列除了Somi腳上的聯名鞋款,還包含了T恤、帽T等單品,簡約剪裁、乾淨灰色的表面上,中間圖案由ADER ERROR字樣的毛氈貼片和縫製Logo組成,「Converse X Ader Error」全系列台灣將於1月12日上市。