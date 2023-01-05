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Rosé帶貨2023年第一個爆款手袋　Lisa、小S大女兒搶拎CELINE新包

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK團員各個都是帶貨王，早先Rosé在現身機場時率先背上尚未開賣的新包款，為SAINT LAURENT 2023春夏的LE 5 À 7系列HOBO新手袋；Lisa於2023年曬的第一款新包，則是CELINE的淡粉色凱旋門手袋，新色同系列小S大女兒Elly（許曦文）也於近日搶先拎上。

▲2023年新包。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé於機場帶貨SAINT LAURENT新款HOBO手袋。（圖／品牌提供）

Rosé身為SAINT LAURENT品牌代言人，每當出發機場就是她的帶貨時裝秀，繼上回引發全球缺貨的「ICARE」購物包，這回Rosé身上背的是2023年春夏推出的LE 5 À 7系列新款，實用的HOBO手袋外型，飾以YSL金屬字母鉤扣，率性時髦，女星陳庭妮亦在新的一年來臨之際，在IG上曬出同款LE 5 À 7 HOBO手袋。

▲2023年新包。（圖／翻攝自IG）

▲陳庭妮也在新的一年曬出同款YSL新手袋。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）

CELINE的代言人Lisa當然也十分稱職，在2023年曬出的第一款新包，便是CELINE經典凱旋門手袋，以全新淡粉色呈現，柔美並帶有溫暖春意，來自甫登場的新年膠囊系列；而身為時尚圈寵兒的小S大女兒Elly，也於近日搶先背上同色系列的迷你凱旋門半月形手袋。

▲2023年新包。（圖／翻攝自IG）

▲2023年新包。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa、Elly分別背上了CELINE新年膠囊系列的新色手袋。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Rose, Rosé, YSL, SAINT LAURENT, Lisa, CELINE, Elly, 許曦文

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