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南韓「最美空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

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記者李薇／台北報導　圖／__haeppy IG

南韓實境節目《換乘戀愛2》雖然已經在去年10月完結，但節目裡的女來賓們一個個都人氣暴漲，尤其是成海恩更憑藉著佼好外型加上專一的戀情故事，讓她一出場就成為矚目焦點，最近更是受邀參與時尚雜誌拍攝邀約，分享私底下愛用的5個小物。

▲成海恩,海恩,換乘戀愛,Parnell,A’ddict,VODANA,lululemon,SAMSUNG,保養,彩妝。（圖／__haeppy IG）

＃Parnell 積雪草精粹亮白氣墊

海恩分享，自己是對化妝品沒有太多關心的人，只要身邊朋友推薦，就會去試試看的類型；而這款氣墊粉餅就是朋友推坑的好物，因為很適合新手使用，沒想到剛要去買就斷貨了，所以海恩是先買了補充蕊芯，直到補貨才又入手正貨，用了之後確實也很喜歡，覺得粉底很貼膚、不浮粉，可以呈現出自然水潤的光澤，還會常常被問，「妳皮膚看起來好好，用了什麼粉底」？

對於肌膚質感有要求的海恩連上健身房都會拍一下氣墊粉餅再去，所以很多人遇到她都會以為是素顏、天生肌膚看起來很好的感覺，她也表示，使用起來的妝感就像是自己原生肌膚一樣，非常愛用。有趣的是她的化妝包竟然是透明塑膠袋，為了一眼可以拿到裡面的東西，皺皺的也沒關係，破了就會再換一個，這習慣可能也與空姐職業有關係。

▲成海恩,海恩,換乘戀愛,Parnell,A’ddict,VODANA,lululemon,SAMSUNG,保養,彩妝。（圖／__haeppy IG）

＃A’ddict 固體香水

很多人都好奇，像海恩般優雅的女孩會使用什麼樣的香水？她也在影片中揭曉，是南韓香氛品牌推出的固體香水，長得像是護手霜的軟管設計相當特別，「因為香味太濃或是太重的話，會感覺到頭痛，所以特別喜歡隱約香氣的單品，沒有酒精的味道，就像是自然散發的體香」，加上空服員身份，這一款剛好可以帶上飛機，持續補香。

對於香味的挑選，她也描述，A’ddict固體香水有著淡淡清新的肥皂香，非常green的感覺，正確來說算是乾淨清澈的味道，不會過濃、很自然，也是其他地方找不到的獨特香氣，只要是外出、睡覺之前都會使用，先擠一點在手腕內側，雙手交疊稍微搓揉開之後，再點擦到後頸位置。

▲成海恩,海恩,換乘戀愛,Parnell,A’ddict,VODANA,lululemon,SAMSUNG,保養,彩妝。（圖／__haeppy IG）

＃VODANA 40mm捲髮棒

喜愛大波浪捲髮的海恩當然外出不能缺少捲髮棒，去旅行絕對必帶，連運動也會隨手放入包，因為接下來可能與朋友有約，當然要美美的出席，她分享，以前都是使用平板夾捲髮，1年前才入手了這支單品，因為捲的時候很方便，不容易卡住頭髮，加上是長頭髮，40mm的寬度用起來很剛好。

▲成海恩,海恩,換乘戀愛,Parnell,A’ddict,VODANA,lululemon,SAMSUNG,保養,彩妝。（圖／__haeppy IG）

＃lululemon 緊身瑜伽褲

有在關注海恩的IG就知道，私底下的她是個健身狂，平時只要有空就會去做身材管理，所以她隨身會攜帶運動套裝，其中，lululemon的緊身瑜伽褲就是她熱愛的單品，不僅服貼身材，在重訓或是蹲低的時候，都可以很順暢的行動，也能夠展現出完美身材，穿了像沒穿一樣很舒適。

▲成海恩,海恩,換乘戀愛,Parnell,A’ddict,VODANA,lululemon,SAMSUNG,保養,彩妝。（圖／__haeppy IG）

＃SAMSUNG 電子產品

海恩習慣使用SAMSUNG的各種電子產品，而且是幾乎全套都擁有，包括：手機、平板電腦、耳機、手錶，她覺得使用起來方便又有多種功能，可以同步處理很多事情，但因為是空姐的關係，每次拍照需要互傳照片，為了不成為3C孤兒，也買了iPhone，可以跟組員用AirDrop互傳檔案。

關鍵字：

成海恩, 海恩, 換乘戀愛, Parnell, A’ddict, VODANA, lululemon, SAMSUNG, 保養, 彩妝

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