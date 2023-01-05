心情總是差？盤點「讓自己快樂的6個方法」，少滑手機也管用

▲快不快樂其實是自己的選擇。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人生不如意十之八九，如果硬是過不去，只會讓自己不開心，盤點讓自己開心的6個小習慣，現在開始做，還不算遲！

#遇到事情不糾結

遇到不順心的事情在所難免，記得把心放大、把事情看開，事情就會自然而然順利，不要去執著不屬於自己的東西，已經過去的事情就放下，別再糾纏不放。

#出去走走吧

當胸口煩悶，怎麼樣都想不透的時候，就出去外面走走吧！接近大自然，看看綠色植物，感受日落，感受迎面而來的晚風，你能感受到生活的單純美好，當視野變遼闊，還有什麼事情想不開。

#堅持運動

曾有研究指出，運動可以改善負面情緒，讓人心情愉悅，還能預防神經緊張和憂鬱，當心情狀態不好的時候，利用運動來調整狀態，用積極的心情去面對眼前困難。

#打掃房間

房間亂糟糟其實會影響心情的，當一個人所處的環境髒亂，好運絕對會離很遠。這時候不妨放下手邊事情來收拾房間，扔掉無用的東西，環境整理乾淨了，心情整個舊好起來。

#睡好睡滿

既然怎麼想都無法解決時，與其鬱悶，不如去睡個好覺吧！對健康來說，充足睡眠是必要的，睡飽了，解緩身心疲憊，幫你跳脫出原本的負面狀態。

#少滑一點手機



現代人被手機制約，總是漫遊在網路上，卻忘了原本生活的模樣，被他人美好的生活狀態蒙蔽，把自己搞得焦慮不安，建議每天花點時間放下手機，感受真實生活並多陪家人，做自己喜歡的事情，讓自己身心放鬆。