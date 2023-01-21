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5款「慵懶香水」推薦　Maison Margiela療癒舒適、Dior交織奢華氣息

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實習記者黃麗頻／綜合報導

香水不同的調性會帶來不同感受，而聞起來舒適的香水，最適合懶洋洋窩在沙發裡，什麼事都不做的放空，以下精選5款慵懶調香水，療癒的清幽感，整天都迴盪在溫柔氛圍中。

＃Aēsop Karst 喀斯特香水

於2021年AēsopOthertopias系列亮相的「Karst 喀斯特香水」，靈感來自於三種虛實維度的世界，如同喜怒無常的實際主義者，喜愛與海為伍，揉和杜松、小茴香及檀香，散發出淡淡的清新香氣，看似平淡無奇，在瞬息片刻展現出強烈的存在感。

＃Maison Margiela 慵懶週末中性淡香水

以解構設計為品牌核心的Maison Margiela，其Replica系列香氛匯集「觸發個人珍愛時刻的力量」，其「慵懶週末中性淡香水」猶如洗過的柔軟床單，帶有清爽的鈴蘭和白麝香，更以鳶尾及紫堇籽香調代表喚起陽光明媚的早晨，重現愉快放鬆的周末起床時刻。

▲Dior香氛世家喀什米爾香氛,Maison Margiela慵懶週末中性淡香水。（圖／記者黃麗頻攝）

▲慵懶週末中性淡香水猶如柔軟床單，重現放鬆的周末時刻。（圖／記者黃麗頻攝）

＃Diptyque 天竺葵之水 淡香水

Diptyque的「天竺葵之水」是該品牌的經典之一，融合波旁天竺葵及非洲天竺葵，打造出最屬珍貴的調性，粉紅胡椒及香檸檬的揉和，加深天竺葵的氛圍，幻化成低調的花香，猶如一首小提琴協奏曲般悠揚而迷人，引人進入深沉的記憶。

＃Dior 香氛世家 喀什米爾香氛

說到喀什米爾，通常會先想到禦寒性極強的羊毛，當它成為香氛「穿」在身上，是什麼感覺呢？Dior 香氛世家系列的「喀什米爾香氛」，採用獨特的白茶香氣，引領出溫柔玫瑰香調，如清新嫩芽般充滿詩意，交織於喀什米爾羊毛的奢華氣息，帶來愜意舒心的溫暖感受。

▲Dior香氛世家喀什米爾香氛,Maison Margiela慵懶週末中性淡香水。（圖／記者黃麗頻攝）

▲喀什米爾香氛獨特的白茶香氣，帶來愜意舒心的溫暖感受。（圖／記者黃麗頻攝）

＃Bamford 木苔淡香精

源自英國的Bamford，代表一種奢華優雅、天然有機的生活風格，使用帶著大地氣息的廣藿香，加入鼠尾草、歐白芷和玫瑰，打造最純粹簡單的木質香調，更是展現出英式森林、草地的多樣化和細緻，盼望像芬多精藉此喚醒人們探索的意念，並注入充沛的活力。

關鍵字：

2023必買香水, 冬季香水, 慵懶調香水, Maison Margiela, Dior, Diptyque, Aēsop, Bamford

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