宋慧喬學院風超減齡！今年大火的單品推薦　百褶裙、針織格紋必收

文／美人圈

《黑暗榮耀》宋慧喬近期出席記者會，身穿白色襯衫及百褶長裙、搭配同色的長領帶，「學院風」穿著真的是完美減齡，其實延續Y2K學院風格，只要掌握好細節及同款單品真的超好看，一點也沒有無聊制服感，今天就一起看看2023學院風單品推薦，百褶裙、針織格紋必收！

《黑暗榮耀》宋慧喬學院風超減齡！秋冬必學同款穿搭

許久沒有回歸小螢幕的宋慧喬近期出席新劇《黑暗榮耀》記者會，身穿白色襯衫及百褶長裙、搭配同色的長領帶，完美詮釋劇中角色的「學院風」穿著，真的是完美減齡、看起來只有20歲，照片一釋出馬上在網路上有超高討論度。

▲宋慧喬出席《黑暗榮耀》記者會。（圖／Netflix《黑暗榮耀》）

不要以為學院風很難駕馭、穿不好像制服，其實延續Y2K的學院風只要掌握好細節及同款單品，每個人都可以穿出宋慧喬般的高質感學院風穿搭，接著就一起看看2023年大火的學院風單品吧！

▲宋慧喬學院風超減齡。（圖／OSEN）

2023學院風單品推薦

百褶裙

百摺裙絕對是學院風最重要的單品之一，約膝上的長度搭配厚底靴等增長腿部線條，低調中不僅展現好品味，更可以在視覺上擁有好比例！





像現在冬天的話也可以試試看這種長度的百褶裙搭配長靴的方式，也一樣可以有學院風的感覺，同時更是保暖顯瘦！





針織格紋毛衣、背心

針織格紋圖案也是很常出現在制服中的設計，不管是格紋洋裝或是毛衣、背心等都很推薦，內搭同色系的襯衫或是高領內搭，都可以穿出滿滿學院氣息，也可以在搭配毛絨絨的帽子，讓簡單的學院風穿搭瞬間多了可愛的亮點。





大學T

除了制服風格之外，大學T本身就是美國校園中常出現的單品，低彩度、簡單的搭配就很時髦！大學T搭配開衩格紋短裙或是寬褲、毛褲都非常推薦，馬上讓穿搭變得隨性又修飾。

大學T也推薦運用簡單的學院單品，像是以同色系的貝雷帽、鐘型毛帽相互搭配，完成超修身的穿著。





領結、領帶

想為學院風增加小巧的細節，領結、領帶一定不要錯過，與襯衫或是毛衣背心都超級搭配，只要注意色系不要太花俏、就可以簡單在平凡的穿著中增加貴族學校般的精緻配件感。





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