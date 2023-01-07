fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬學院風超減齡！今年大火的單品推薦　百褶裙、針織格紋必收

>

文／美人圈

《黑暗榮耀》宋慧喬近期出席記者會，身穿白色襯衫及百褶長裙、搭配同色的長領帶，「學院風」穿著真的是完美減齡，其實延續Y2K學院風格，只要掌握好細節及同款單品真的超好看，一點也沒有無聊制服感，今天就一起看看2023學院風單品推薦，百褶裙、針織格紋必收！

《黑暗榮耀》宋慧喬學院風超減齡！秋冬必學同款穿搭

許久沒有回歸小螢幕的宋慧喬近期出席新劇《黑暗榮耀》記者會，身穿白色襯衫及百褶長裙、搭配同色的長領帶，完美詮釋劇中角色的「學院風」穿著，真的是完美減齡、看起來只有20歲，照片一釋出馬上在網路上有超高討論度。

《黑暗榮耀》宋慧喬學院風超減齡！2023學院風單品推薦，百褶裙、大學T顯瘦遮肉

▲宋慧喬出席《黑暗榮耀》記者會。（圖／Netflix《黑暗榮耀》）

不要以為學院風很難駕馭、穿不好像制服，其實延續Y2K的學院風只要掌握好細節及同款單品，每個人都可以穿出宋慧喬般的高質感學院風穿搭，接著就一起看看2023年大火的學院風單品吧！

《黑暗榮耀》宋慧喬學院風超減齡！2023學院風單品推薦，百褶裙、大學T顯瘦遮肉

▲宋慧喬學院風超減齡。（圖／OSEN）

2023學院風單品推薦

百褶裙

百摺裙絕對是學院風最重要的單品之一，約膝上的長度搭配厚底靴等增長腿部線條，低調中不僅展現好品味，更可以在視覺上擁有好比例！

 
 
 
 
 

 
 

像現在冬天的話也可以試試看這種長度的百褶裙搭配長靴的方式，也一樣可以有學院風的感覺，同時更是保暖顯瘦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

針織格紋毛衣、背心

針織格紋圖案也是很常出現在制服中的設計，不管是格紋洋裝或是毛衣、背心等都很推薦，內搭同色系的襯衫或是高領內搭，都可以穿出滿滿學院氣息，也可以在搭配毛絨絨的帽子，讓簡單的學院風穿搭瞬間多了可愛的亮點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

大學T

除了制服風格之外，大學T本身就是美國校園中常出現的單品，低彩度、簡單的搭配就很時髦！大學T搭配開衩格紋短裙或是寬褲、毛褲都非常推薦，馬上讓穿搭變得隨性又修飾。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大學T也推薦運用簡單的學院單品，像是以同色系的貝雷帽、鐘型毛帽相互搭配，完成超修身的穿著。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

領結、領帶

想為學院風增加小巧的細節，領結、領帶一定不要錯過，與襯衫或是毛衣背心都超級搭配，只要注意色系不要太花俏、就可以簡單在平凡的穿著中增加貴族學校般的精緻配件感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

延伸閱讀

《黑暗榮耀》宋慧喬染黑年輕10歲！2023人氣深髮色推薦，巧克力棕、亞麻棕視覺減齡

宋慧喬、Jennie也剪了！2022秋冬瀏海範本推薦，齊瀏海超紅，這款堪稱最顯瘦瀏海

2023韓國必收單品特搜！超紅短皮衣、工裝褲顯瘦穿法必學，Jennie、張員瑛都在穿

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 宋慧喬, 學院風, 單品, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

小紅書爆紅！「挑房間」心理測驗，秒測你的潛在性格

小紅書爆紅！「挑房間」心理測驗，秒測你的潛在性格

皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效

皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效

4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福 營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」，避開豚骨、雞白湯、湯千萬別喝光 C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完 迪麗熱巴「直角眉＋淚痣」變歐美巨星　美腿若隱若現超誘人！ 風・Luxury／網哀號勞力士新年漲價變傳統　梅西的半金錶漲最兇 劉以豪回台參加LV盛會帥翻！　陳庭妮親曝「婚紗照」在路上了 星巴克1／7補班日推「全品項、無限時第二杯半價」　5間連鎖咖啡優惠一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面