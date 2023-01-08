95後陸劇女星穿搭範本！趙露思少女感、周也的法式優雅　複製貼上不出錯

文／美人圈

娛樂圈更迭迅速，許多95後新生代演員更帶來新氣象！不只在大螢幕上閃耀，私下個個都是穿搭模板、行走的穿搭教科書。以下帶來「95後陸劇女星穿搭」範本，趙露思是可鹽可甜的少女系穿搭、虞書欣純欲風格必學，趕緊學學女神們的穿衣技巧，直接複製貼上不出錯！

95後陸劇女星穿搭範本

虞書欣 #純欲風穿搭

虞書欣的特點就是肉感、臉偏圓，但她其實擁有169公分的高挑身材！她的私服風格超百變，既有元氣少女感，又帶有剛剛好的性感，來回切換游刃有餘，屬於純欲風穿搭代表。總結起來，欣欣子的穿搭有兩個套路：1是玩色、2是玩元素，讓整個LOOK豐富且有層次感！

▲虞書欣。（圖／小紅書@虞書欣Esther，下同）

很多人搞不懂，為什麼那麼多大面積顏色在虞書欣身上，看起來卻相當和諧，還顯元氣減齡？關鍵就在於顏色呼應，「上繁下簡」或「上簡下繁」，並使用中性色來平衡過度！比如說這套上衣的印花有藍、紫、白等多種顏色，上身已經相當華麗，下裝就使用了淺色牛仔褲及白色包包與上身呼應。

另外欣欣子也會挑選仙女風、甜酷風等，不需要太多顏色的風格搭配，利用短版上衣、方領、泡泡袖等元素當作穿搭主軸！ 虞書欣也曾自嘲過自己的頭大，因此她會特地挑選方領、V領來拉長頸部比例，或是透過墊肩、泡泡袖增加肩膀份量感，視覺上頭就會縮小許多！

趙露思 #可鹽可甜少女系

趙露思的穿搭風格則是休閒簡約，挑選的單品大多都百搭、舒適，沒有過多的設計要求，並且大多會選擇「淺色系」來做搭配。全身的米白色系、清爽的薄荷綠、嫩粉色，就是最不敗的少女感單品！

▲趙露思。（圖／小紅書@趙露思，下同）

在眾多女演員中，肉絲的身高其實算嬌小，而小個子最苦惱的就是腿短！透過簡單的短版上衣配上高腰寬褲，就能很好的解決這個問題。利用「吊帶」和「大領口短上衣」增加時髦感的同時，還能轉移視覺中心，視覺上拉長脖頸線條，優化身材比例；高腰線則可以平衡上半身量感，不會顯得頭重腳輕，簡直就是小個子福音。

趙露思在穿搭上更喜歡顏色豐富的配飾，這跟她活潑元氣的性格也很搭，想打造比較溫柔的形象時，趙露思則會選擇珍珠元素的配飾，充滿少女感的同時又多了些氣質優雅。

周也 #法式優雅感

一頭黑長髮、精緻五官及白皙皮膚，周也就是校園中會出現的清冷氣質校花！而清冷感美女的穿搭一般簡約大氣、乾淨舒適，自帶慵懶氣息的法式穿搭就相當適合周也，運用沒有攻擊感的針織衫、黑白色調，搭配一些基礎簡約配飾，或者小眾獨特的飾品，營造出不費力的魅力穿搭。

▲周也（圖／小紅書@周也，下同）

比如說這套小香風OOTD，以黑白色格子單排釦搭配上皮革短裙，呈現出大氣的小奢華氣息！可別忘記了提升細節的配件類，滿滿法式氛圍的貝雷帽，以及小而精的耳環，簡單就能營造出相當有品味的穿搭。

另外，法式穿搭喜歡以低調的方式帶出服飾的質感，透過衣服的剪裁和版型的方式來體現，而非刻意彰顯品牌logo，一些圓點、碎花、幾何特殊訂製圖形或是特殊面料的挑選都是不出錯的選擇。

宋祖兒 #成熟俐落風

宋祖兒有著復古港風的高級臉，無論是清甜少女風、復古女伶都非常適合，不過小編私心認為穿上西裝外套綁上俐落馬尾的宋祖兒真的魅力無限！若是擔心西外給人太過氣勢、成熟的感覺，其實也可以透過簡單的五分西裝褲搭配上白T的方式打造出時髦感，最後腳踩上與下裝同色系的軍靴，混搭出個性OOTD！

▲宋祖兒。（圖／小紅書@宋祖兒larein，下同）

中性色調外套搭配上筆挺設計，強調著女性化的溫柔和剛強，再加上俐落的西裝褲及細跟高跟鞋，這些元素的相加組合成的就是完美的上班穿搭！最後在手拎上超夯的腋下包，職場女性瞬間化身時髦精。

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