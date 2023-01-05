skmpark店王COACH月賺千萬　推聯名卡最高2%回饋、平日免費停車

▲skmpark推聯名卡，COACH成該館業績王。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越旗下首間Outlet高雄「skmpark」，去年業績成長60%，以COACH、BURBERRY、愛迪達帶頭衝，其中COACH更是月賺千萬，今（1／5）宣布與台新銀行合作，推出SKM Park Outlets聯名卡，該商場主打全年3折起，當月消費滿2,000元，即刻享最高2%現金回饋，此外還推出館內平日免費停車、指定餐飲與品牌9折起的專屬優惠，預計今年目標發卡3萬張。

Skmpark前身為高雄草衙道購物中心，去年轉型成Outlet賣場，強調捷運可達、全年折扣3折起，並進駐高雄最大COACH Outlet門店，之後也有BURBERRY Outlet快閃店進場，總店鋪超過200家、約有50個以上的獨家品牌，此外也是全台首度結合遊樂園、鈴鹿賽道樂園的Outlet商場，試營運期間共吸引500萬人次進店。

今skmpark與台新銀行宣布推出聯名卡，以現有7.5萬名會員為利基，推出每月刷卡消費累計滿2,000元，享平日消費享0.3%回饋、周末消費2%回饋，還能享有每月4次平日全天、假日一小時停車優惠。而每月回店任消費一筆，還可兌換店內限量免費指定飲品；每日回店任消費一筆，可兌換鈴鹿賽道樂園當月指定遊具免費搭乘一次。

此外，聯名卡有還享免門檻申辦會員卡，消費可累店內會員點數；鈴鹿賽道樂園暢遊票／卡丁車優惠價550元（不含100元卡丁車講習費)，週五原價980元的「暢遊票」，獨享特價399元。

針對聯名卡上市，首刷一筆999元以上消費即贈會員點數1,000點，再加贈鈴鹿賽道樂園暢遊券1張。從1／12至1／15期間，持聯名卡消費滿16,000元，即可兌換法國特福不沾平底鍋28cm，限量30份；2／10至2／14消費滿16,000元，可兌換膳魔師食物燜燒罐470ml，限量30份。

skmpark副董吳昕昌表示，去年業績已達近30億元、較2021年成長60%，今年將持續更新15%至20%比例櫃位，更新餐飲與精品陣容、將名品品牌佔比從10%提升至15%，業績目標40億元，年成長33%。

skmpark營運滿一年，館內業績店王就是COACH Outlet，其為高雄最大的Outlet店型且深獲民眾青睞，每月業績均達千萬元以上，一年整體營收達到億元水準，其他包括愛迪達、Nike、藏壽司年營收也有9000萬元，BURBERRY每月則有800至900萬元業績，預計上半年將有5個新名品品牌進駐。