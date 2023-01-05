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IKEA公布2022年熱銷「10大收納單品」　99元起輕鬆變整齊

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記者蔡惠如／綜合報導

因應居家大掃除季節即將開啟，IKEA今（1／5）對外公開2022年最熱銷10款收納商品，從客廳、臥房、廚房、浴室甚至是陽台通通用得到，包括收納櫃、收納盒、椅凳、網籃或年年熱銷的推車等，單品售價99元起好入手又無負擔，快來看看收納達人都買什麼好物吧！

TOP 10 365+附蓋保鮮盒，售價259元
可作為食物收納，無論是冰箱還是乾糧，耐高溫的玻璃材質，不易吸收味道或變色，密封蓋設計可使食物保留風味。天然竹子能打造溫暖感，是顏質與實用度集聚一身的產品。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 9 VITBERGET鞋櫃／收納櫃，售價3,999元
VITBERGET鞋櫃僅40公分深，最多可收納16雙鞋，小空間相當實用，附有抽屜和可調式層板的開放式儲物隔層，除了存放鞋子，還能放提袋、配件、鑰匙與清潔用品等，玄關收納也能輕鬆搞定。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 8 SOCKERBIT附蓋收納盒，售價99元
擁有多款尺寸可選擇，附蓋設計讓物品不容易沾染灰塵，還能相互堆疊節省空間，無論是收納換季衣物、生活用品或器材零件等都相當合適。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 7 TROFAST收納組合附收納盒，售價1,785元
TROFAST系列包含堅固的木質櫃框和輕巧的塑膠收納盒，孩子可以輕鬆拉出、搬移和放回，適合整齊收納玩具，低收納櫃設計，方便讓小朋友拿取和整理物品，讓孩子學會收納的第一課。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 6 SKUBB收納盒，售價599元／3件裝
可輕鬆為衣櫃作分類，將襪子、健身器材、毛衣等分開收納，也能更加善用空間，使衣櫃空間更整齊，並附有把手，容易拉出，用最簡單的方式搞定。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 5 KIVIK收納椅凳，售價6,990元
可安放雙腳且椅凳內有寬敞的儲物空間，常用的東西拿取更方便，同時保持椅凳附近乾淨整齊。HILLARED椅套以棉混聚酯纖維編造，具有柔軟舒適又耐用的特色。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 4 JONAXEL網籃收納組合，售價1,129元
JONAXEL收納組合聰明地運用家中每個角落，可以依需求打造，幾乎任何地方都適合使用，即使是潮濕的浴室和洗衣間也沒問題。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 3 KALLAX層架組，售價2,495元
KALLAX系列以簡單的設計，達成對品味、空間、生活需要和預算的平衡點，無論直立或橫放都能兼具質感，也可加入喜歡的內嵌式抽屜、收納盒或洞洞板門片，整潔的線條更靈活且容易融入家中。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 2 DRÖNA收納盒，售價169元
再多雜物只要輕鬆放入盒中，就能降低視覺上的雜亂感，DRÖNA系列收納盒擁有各種顏色與圖樣，能隨喜好打造個人居家風格，也可搭配KALLAX層架組，系統性的分格收納，讓家變得更加井然有序。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

TOP 1 RÅSKOG推車，售價899元
提供隨處移動的額外儲物空間，廚房、浴室或任何空間都適用，三層設計可以當成移動酒吧、餐點推車、行動辦公櫃，用法多元，而且體積小巧不占地方，入手價又漂亮，蟬聯冠軍不意外。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

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關鍵字：

IKEA, 年度熱銷, 收納, 排行

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